Seminário gratuito em Venda Nova do Imigrante amplia o olhar sobre a saúde mental no campo

Cuidar da saúde no campo vai muito além de acompanhar a rotina de trabalho e as condições físicas de quem vive da atividade rural. A saúde mental também está nessa conversa e será o tema central do seminário gratuito “Raízes que Cuidam”, que acontece no dia 2 de outubro, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante. O evento é voltado para os profissionais que atendem, orientam ou acompanham produtores rurais. As inscrições são gratuitas devem ser feitas pelo Sympla.

A proposta do seminário é ampliar o olhar sobre a saúde mental no campo e fortalecer uma rede de pessoas preparadas para reconhecer os sinais de sofrimento emocional, oferecer acolhimento e indicar os caminhos para quem precisa de ajuda. Na programação temas relacionados ao cenário da saúde mental no meio rural capixaba, os sinais que merecem atenção e as formas de acolher e orientar produtores. Também haverá espaço para troca de experiências entre profissionais que estão no dia a dia das comunidades rurais.

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A psicóloga Luísa Bravim vai apresentar os principais desafios relacionados à saúde mental no campo no Espírito Santo. O pastor Miqueias Rolz compartilhará uma experiência de cuidado e transformação desenvolvida em uma comunidade rural. Já o psiquiatra Júlio Godoy vai falar sobre como perceber, abordar e acolher pessoas que estejam passando por sofrimento emocional.

O seminário também terá uma roda de conversa, com espaço para perguntas, reflexões e relatos dos participantes. A ideia é aproximar diferentes áreas e fortalecer uma rede de cuidado capaz de estar mais atenta às necessidades de quem vive e trabalha no campo.

Podem participar profissionais de agricultura, assistência técnica, extensão rural, saúde, assistência social, educação e cooperativismo, além de representantes de organizações ligadas ao meio rural.

O “Raízes que Cuidam” é uma realização da Conexão Safra, com apoio do Sicoob, Mútua, Ifes, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Serviço

Seminário “Raízes que Cuidam”

Dia 2 de outubro de 2026

Das 8h às 14h

Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/raizes-que-cuidam/3579678

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