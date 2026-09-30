Calor excessivo e alerta de tempestade: o que esperar do tempo nesta quarta-feira?
Sistema de alta pressão mantém o tempo estável nesta quarta-feira (30), sem previsão de chuva em nenhuma região capixaba.
O Espírito Santo terá uma quarta-feira (30) de tempo firme, sol e temperaturas elevadas. Segundo a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma região capixaba ao longo do dia.
A estabilidade ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão, associado a ventos predominantes de norte. O sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas continuam altas em todo o Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens e sem chuva. Os termômetros variam entre 19°C e 31°C. Em Vitória, a previsão indica a mesma variação de temperatura.
A Região Sul poderá registrar algumas das maiores temperaturas do dia. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 18°C e a máxima poderá alcançar 33°C. Nas áreas altas, os termômetros ficam entre 17°C e 28°C.
Na Região Serrana, também não há previsão de chuva. As áreas menos elevadas terão temperaturas entre 19°C e 29°C. Nos pontos mais altos, a mínima prevista é de 17°C e a máxima, de 28°C.
No Norte capixaba, os termômetros variam entre 19°C e 32°C. Já no Noroeste, as áreas menos elevadas podem alcançar 33°C, com mínima de 19°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam entre 18°C e 29°C.
A Região Nordeste também terá sol entre nuvens e tempo firme. A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima chega aos 31°C.
Assim, a quarta-feira será marcada pelo predomínio do sol e pela ausência de chuva em todo o Espírito Santo, com máximas chegando aos 33°C no Sul e no Noroeste capixaba.
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