Marinha alerta para risco de ventos fortes no litoral capixaba
Aviso começa a valer na tarde desta terça-feira (29), com previsão de ventos de até 60 km/h até a noite de quarta-feira (30).
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para risco de ventos fortes no litoral do Espírito Santo. O aviso começa a valer a partir da tarde desta terça-feira (29).
Segundo o alerta, os ventos podem atingir velocidades de até 60 km/h na faixa litorânea capixaba.
A previsão indica que a condição deve permanecer ao longo desta terça-feira e continuar durante a quarta-feira (30).
Durante esse período, moradores e pessoas que estiverem no litoral devem ficar atentos às condições meteorológicas.
A Marinha acompanha as condições do tempo e emite avisos meteorológicos para informar sobre fenômenos que podem afetar a região costeira e a navegação. A previsão poderá ser atualizada conforme as condições observadas ao longo do período.
Leia também: Previsão no ES: alerta de tempestade prevê chuva forte e granizo nesta terça-feiraReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726