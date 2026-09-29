Marinha alerta para risco de ventos fortes no litoral capixaba

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para risco de ventos fortes no litoral do Espírito Santo. O aviso começa a valer a partir da tarde desta terça-feira (29).

Segundo o alerta, os ventos podem atingir velocidades de até 60 km/h na faixa litorânea capixaba.

A previsão indica que a condição deve permanecer ao longo desta terça-feira e continuar durante a quarta-feira (30).

Durante esse período, moradores e pessoas que estiverem no litoral devem ficar atentos às condições meteorológicas.

A Marinha acompanha as condições do tempo e emite avisos meteorológicos para informar sobre fenômenos que podem afetar a região costeira e a navegação. A previsão poderá ser atualizada conforme as condições observadas ao longo do período.

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