Marataízes celebra formatura de 80 alunos do Qualificar ES
Formatura reuniu alunos de cursos nas áreas de Gastronomia, Estética e Elétrica, em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Marataízes.
O Programa Qualificar ES, iniciativa do Governo do Espírito Santo, que tem a Prefeitura de Marataízes como parceira, realizou na noite desta quinta-feira, 10 de setembro, mais uma formatura de alunos no Município.
Desta vez, foram 80 formandos de novembro turmas dos eixos de Gastronomia, Estética e Elétrica, totalizando três cursos por eixo.
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A solenidade de formatura foi realizada no auditório do Rotary Clube e realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT). O secretário da Pasta, Cleverson Maia, representou o prefeito Toninho Bitencourt na cerimônia, que lotou o auditório.
O Programa Qualificar ES nasceu em maio de 2019, com o objetivo de promover a qualificação profissional do cidadão capixaba. Com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), oferece cursos gratuitos nas mais diversas áreas, contribuindo para a formação profissional de milhares de cidadãos.
Por meio da parceria com a Prefeitura de Marataízes, diversos cursos já foram realizados no Município e ainda haverá muitos outros. Acompanhe as notícias no site e nas redes sociais oficiais da PMM.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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