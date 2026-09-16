Casa da Música Sônia Cabral terá semana com música, teatro e oficina internacional

A Casa da Música Sônia Cabral anuncia a programação para os dias 21 a 29 de setembro. De segunda-feira (21) a sexta-feira (25), o espaço recebe a Oficina Internacional de Violoncelo, ministrada pelo violoncelista argentino Hermann Schreiner.

Na quarta-feira (23), o Coro Vox Victoria apresenta o espetáculo “Ecos de Gratidão – Memórias que Cantam”. Na quinta-feira (24), a programação conta com o espetáculo “CINECELLO.COM” e com o show e vivência “Nova Rota da Seda”, de Dani K.

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Na sexta-feira (25), é a vez do espetáculo de stand-up “Dois Cariocas em Apuros”. No fim de semana, a programação segue com “O Encontro”, “Aventuras de Teca”, o Concerto do Conjunto de Música Antiga da FAMES e o espetáculo “Sonoridades”.

Serviço:

Oficina Internacional de Violoncelo – Sala Milson Henriques

Data: 21 a 25/09 (segunda a sexta-feira)

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Entrada: Gratuito (inscrições pelo Instagram @atrupebarroca. Informações: (27) 99733-8327)

Classificação: Livre

Realização: Instituto Brasileiro de Cultura e Artes (IBRAC), em parceria com WS Projetos Criativos.

Sinopse: Oficina de Violoncelo Barroco e Moderno, ministrada pelo violoncelista argentino Hermann Schreiner, promove aperfeiçoamento técnico e intercâmbio cultural para músicos e estudantes de violoncelo, com 32 horas de aulas intensivas e troca de experiências.

Ecos de Gratidão – Memórias que Cantam, 12 anos do Coro Vox Victoria

Data: 23/09 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Entrada: Gratuito

Classificação: Livre

Realização: Coro Vox Victoria

Sinopse: O espetáculo musical encerra a temporada comemorativa de 12 anos do Coro Vox Victoria, celebrando sua trajetória por meio de um repertório que valoriza memória, afeto e pertencimento, além de destacar a importância da música coral no Espírito Santo.

CINECELLO.COM

Data: 24/09 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – venda pela plataforma Sympla

Classificação: Livre

Realização: Ramon Lorete e Sanny Souza

Sinopse: O espetáculo “Cinema.Cello.Com” reúne trilhas sonoras marcantes do cinema, com obras de Morricone, Hans Zimmer, John Williams, Luiz Bonfá e Caetano Veloso, acompanhadas de projeções que revisitam cenas e memórias cinematográficas.

Ocupação Nova Rota da Seda: Show e Vivência com DANI K. – Sala Milson Henriques

Data: 24/09 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Entrada: Gratuito

Classificação: 12 anos

Realização: Guaiamum Produções

Sinopse: “Nova Rota da Seda”, de Dani K., une rap e afrobrasilidade em um espetáculo inspirado nas vivências periféricas e na cultura urbana capixaba. Com formato Sound System e diálogo com o público, a obra aborda criação independente e identidade afro-brasileira na música urbana.

Dois Cariocas em Apuros – Stand-up

Data: 25/09 (sexta-feira)

Horário: 20h

Entrada: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 40 (duplo casal) – venda pelo site Comédia Ingressos

Classificação: 16 anos

Realização: Art In Rio Produções

Sinopse: Em “Dois Cariocas em Apuros”, Bira Thomazi e João Estrella unem suas trajetórias e estilos em um espetáculo de humor irreverente, marcado por improvisos, histórias, confissões e perrengues. Entre zoações e muita resenha carioca, os dois mostram que qualquer situação pode virar uma boa história.

O Encontro

Data: 26 e 27/09 (sábado e domingo)

Horário: Sábado, 20h; domingo, 18h

Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – venda pela plataforma Sympla

Classificação: 12 anos

Realização: Escola de Atores de Vitória

Sinopse: “O Encontro” acompanha Laura e Álvaro, dois desconhecidos que se encontram casualmente em um bar. Entre humor, delicadeza e surpresas, a peça aborda temas como tempo, afetos e condição humana, em uma encenação minimalista que valoriza a atuação, a palavra e a escuta.

Aventuras de Teca – Sala Milson Henriques

Data: 27/09 (domingo)

Horário: 17h

Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) – vendas com a produção: (27) 99908-7044

Classificação: Livre

Realização: José Celso Cavaliéri

Sinopse: O patrão continua viajando e Teca, orientada por uma amiga, faz uma promessa para Cosme e Damião para trazê-lo de volta. Enquanto isso, as crianças ficam sabendo que Teca vai distribuir doces e balas. Uma comédia surpreendente que promete envolver o público em uma série de situações divertidas.

Concerto Conjunto de Música Antiga da FAMES

Data: 28/09 (segunda-feira)

Horário: 19h30

Entrada: Gratuito

Classificação: Livre

Realização: Projeto de Extensão da FAMES

Sinopse: O Conjunto de Música Antiga da FAMES, criado em 1992, é o grupo mais longevo da instituição e dedica-se à pesquisa e à interpretação de repertórios renascentistas e barrocos, promovendo concertos, ações pedagógicas e atividades de difusão cultural desse gênero no Estado.

Sonoridades

Data: 29/09 (terça-feira)

Horário: 19h30

Entrada: Gratuito

Classificação: Livre

Realização: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI

Sinopse: O espetáculo “Sonoridades”, realizado desde 2024 pela Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI, reúne estudantes de instrumentos e canto em uma experiência de prática e intercâmbio musical. Em sua quinta edição, contará com a Orquestra de Cordas FAFI, alunos das oficinas de Violão e Pandeiro e o Coro Sênior, celebrando a aprendizagem, a dedicação e a prática coletiva da música.

Local: Casa da Música Sônia Cabral – R. São Gonçalo – Centro, Vitória

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