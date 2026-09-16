Casa da Música Sônia Cabral terá semana com música, teatro e oficina internacional
O espaço recebe a Oficina Internacional de Violoncelo, ministrada pelo violoncelista argentino Hermann Schreiner.
A Casa da Música Sônia Cabral anuncia a programação para os dias 21 a 29 de setembro. De segunda-feira (21) a sexta-feira (25), o espaço recebe a Oficina Internacional de Violoncelo, ministrada pelo violoncelista argentino Hermann Schreiner.
Na quarta-feira (23), o Coro Vox Victoria apresenta o espetáculo “Ecos de Gratidão – Memórias que Cantam”. Na quinta-feira (24), a programação conta com o espetáculo “CINECELLO.COM” e com o show e vivência “Nova Rota da Seda”, de Dani K.
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Na sexta-feira (25), é a vez do espetáculo de stand-up “Dois Cariocas em Apuros”. No fim de semana, a programação segue com “O Encontro”, “Aventuras de Teca”, o Concerto do Conjunto de Música Antiga da FAMES e o espetáculo “Sonoridades”.
Serviço:
Oficina Internacional de Violoncelo – Sala Milson Henriques
- Data: 21 a 25/09 (segunda a sexta-feira)
- Horário: 8h às 12h e 13h às 17h
- Entrada: Gratuito (inscrições pelo Instagram @atrupebarroca. Informações: (27) 99733-8327)
- Classificação: Livre
- Realização: Instituto Brasileiro de Cultura e Artes (IBRAC), em parceria com WS Projetos Criativos.
Sinopse: Oficina de Violoncelo Barroco e Moderno, ministrada pelo violoncelista argentino Hermann Schreiner, promove aperfeiçoamento técnico e intercâmbio cultural para músicos e estudantes de violoncelo, com 32 horas de aulas intensivas e troca de experiências.
Ecos de Gratidão – Memórias que Cantam, 12 anos do Coro Vox Victoria
- Data: 23/09 (quarta-feira)
- Horário: 19h30
- Entrada: Gratuito
- Classificação: Livre
- Realização: Coro Vox Victoria
Sinopse: O espetáculo musical encerra a temporada comemorativa de 12 anos do Coro Vox Victoria, celebrando sua trajetória por meio de um repertório que valoriza memória, afeto e pertencimento, além de destacar a importância da música coral no Espírito Santo.
CINECELLO.COM
- Data: 24/09 (quinta-feira)
- Horário: 19h30
- Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – venda pela plataforma Sympla
- Classificação: Livre
- Realização: Ramon Lorete e Sanny Souza
Sinopse: O espetáculo “Cinema.Cello.Com” reúne trilhas sonoras marcantes do cinema, com obras de Morricone, Hans Zimmer, John Williams, Luiz Bonfá e Caetano Veloso, acompanhadas de projeções que revisitam cenas e memórias cinematográficas.
Ocupação Nova Rota da Seda: Show e Vivência com DANI K. – Sala Milson Henriques
- Data: 24/09 (quinta-feira)
- Horário: 18h30
- Entrada: Gratuito
- Classificação: 12 anos
- Realização: Guaiamum Produções
Sinopse: “Nova Rota da Seda”, de Dani K., une rap e afrobrasilidade em um espetáculo inspirado nas vivências periféricas e na cultura urbana capixaba. Com formato Sound System e diálogo com o público, a obra aborda criação independente e identidade afro-brasileira na música urbana.
Dois Cariocas em Apuros – Stand-up
- Data: 25/09 (sexta-feira)
- Horário: 20h
- Entrada: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 40 (duplo casal) – venda pelo site Comédia Ingressos
- Classificação: 16 anos
- Realização: Art In Rio Produções
Sinopse: Em “Dois Cariocas em Apuros”, Bira Thomazi e João Estrella unem suas trajetórias e estilos em um espetáculo de humor irreverente, marcado por improvisos, histórias, confissões e perrengues. Entre zoações e muita resenha carioca, os dois mostram que qualquer situação pode virar uma boa história.
O Encontro
- Data: 26 e 27/09 (sábado e domingo)
- Horário: Sábado, 20h; domingo, 18h
- Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – venda pela plataforma Sympla
- Classificação: 12 anos
- Realização: Escola de Atores de Vitória
Sinopse: “O Encontro” acompanha Laura e Álvaro, dois desconhecidos que se encontram casualmente em um bar. Entre humor, delicadeza e surpresas, a peça aborda temas como tempo, afetos e condição humana, em uma encenação minimalista que valoriza a atuação, a palavra e a escuta.
Aventuras de Teca – Sala Milson Henriques
- Data: 27/09 (domingo)
- Horário: 17h
- Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) – vendas com a produção: (27) 99908-7044
- Classificação: Livre
- Realização: José Celso Cavaliéri
Sinopse: O patrão continua viajando e Teca, orientada por uma amiga, faz uma promessa para Cosme e Damião para trazê-lo de volta. Enquanto isso, as crianças ficam sabendo que Teca vai distribuir doces e balas. Uma comédia surpreendente que promete envolver o público em uma série de situações divertidas.
Concerto Conjunto de Música Antiga da FAMES
- Data: 28/09 (segunda-feira)
- Horário: 19h30
- Entrada: Gratuito
- Classificação: Livre
- Realização: Projeto de Extensão da FAMES
Sinopse: O Conjunto de Música Antiga da FAMES, criado em 1992, é o grupo mais longevo da instituição e dedica-se à pesquisa e à interpretação de repertórios renascentistas e barrocos, promovendo concertos, ações pedagógicas e atividades de difusão cultural desse gênero no Estado.
Sonoridades
- Data: 29/09 (terça-feira)
- Horário: 19h30
- Entrada: Gratuito
- Classificação: Livre
- Realização: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI
Sinopse: O espetáculo “Sonoridades”, realizado desde 2024 pela Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI, reúne estudantes de instrumentos e canto em uma experiência de prática e intercâmbio musical. Em sua quinta edição, contará com a Orquestra de Cordas FAFI, alunos das oficinas de Violão e Pandeiro e o Coro Sênior, celebrando a aprendizagem, a dedicação e a prática coletiva da música.
Local: Casa da Música Sônia Cabral – R. São Gonçalo – Centro, VitóriaReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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