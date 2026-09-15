Projeto “Eu Vejo Você” destaca vozes, memórias e saberes do bairro Zumbi

O projeto cultural “Eu Vejo Você” nasceu com o propósito de promover a troca de saberes e valorizar a cultura popular e o patrimônio imaterial de Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa tem como eixo uma Roda de Conversa conduzida pela Mestra Isolina, em seu Axé, no bairro Zumbi, território que, apesar dos desafios sociais, guarda importantes histórias, tradições e manifestações culturais.

O encontro propõe uma conversa sobre oralidade, ancestralidade, memória, identidade e vivências, criando um espaço para que conhecimentos tradicionalmente transmitidos de geração em geração possam ser compartilhados e reconhecidos.

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A ação também coloca em evidência o papel das mestras e mulheres negras como guardiãs de saberes e memórias, reconhecendo a importância de suas trajetórias para a preservação e continuidade da cultura popular.

A programação inclui ainda a tradicional feijoada preparada pela Mestra Isolina, carregada de significado cultural e afetivo, e uma apresentação do Caxambu da Velha Rita, manifestação que reúne música, dança, memória e tradição. Os participantes também recebem certificado de participação, como forma de registrar e valorizar a experiência vivenciada.

O projeto tem como proponente e realizadora a Produtora Cultural Ivanelia Moraes Lins, profissional com experiência na produção, organização e execução de projetos culturais, especialmente relacionados à cultura popular e ao patrimônio imaterial.

Com atuação na articulação entre mestres, grupos culturais, comunidades e instituições, Ivanelia trabalha para que projetos culturais saiam do papel e sejam efetivamente realizados, cuidando das etapas de planejamento, produção, logística, mobilização e execução.

“Não é apenas realizar um evento. É criar um espaço para que essas histórias sejam ouvidas. O nome ‘Eu Vejo Você’ representa exatamente aquilo que queremos provocar: olhar para as pessoas, para suas histórias e para os saberes que elas carregam. Quando uma Mestra fala, quando uma comunidade se reúne, quando um grupo apresenta sua tradição, estamos diante de um patrimônio vivo. Meu papel, como produtora cultural, é ajudar a criar as condições para que essas vozes sejam ouvidas, reconhecidas e valorizadas. Fazer esse projeto no bairro Zumbi, junto à Mestra Isolina, é também uma forma de dizer que essas histórias importam e precisam continuar sendo contadas”, disse Ivanelia Moraes Lins, produtora cultural e proponente do projeto “Eu Vejo Você”

Mais do que uma atividade cultural, o projeto “Eu Vejo Você” propõe um encontro entre gerações e conhecimentos, reconhecendo que o patrimônio imaterial está presente nas histórias contadas pelos mais velhos, nos modos de fazer, na culinária, na música, na dança, na religiosidade, nas relações comunitárias e nas experiências de vida.

Ao aproximar a comunidade dos saberes de Mestra Isolina e da cultura do Caxambu, o projeto contribui para a salvaguarda da cultura popular e para o reconhecimento dos mestres e mestras como protagonistas da preservação da memória cultural.

O projeto “Eu Vejo Você” é, sobretudo, um convite para olhar, ouvir e reconhecer. Porque preservar a cultura também significa preservar as pessoas que mantêm suas histórias vivas.

O projeto foi contemplado pela Secretaria Estadual de Cultura do Estado do espírito Santo – SECULT, através do Edital 03/2024 – Funcultura PNAB – Meu primeiro Edital

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