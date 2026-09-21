Castiçal é furtado do altar da Catedral de São Pedro em Cachoeiro
Objeto desapareceu na manhã de sábado (19), enquanto havia movimentação no templo; boletim de ocorrência foi registrado.
Um castiçal que ficava sobre o altar da Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, foi furtado na manhã de sábado (19). O desaparecimento do objeto teria ocorrido por volta das 10h.
Segundo o pároco, padre Thiago da Silva Vargas, um funcionário realizava atividades no interior da sacristia no momento em que o caso teria acontecido.
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A falta do castiçal foi percebida posteriormente pela funcionária responsável pela limpeza da igreja. Até o momento, não foi possível identificar quem levou o objeto.
De acordo com o padre, as câmeras de segurança instaladas no local não conseguem registrar o interior da Catedral. O fluxo constante de pessoas que entram e saem do templo também dificulta a identificação de um possível suspeito.
Diante do ocorrido, a paróquia registrou um boletim de ocorrência para comunicar o furto às autoridades.
Além da comunicação à polícia, a igreja passou a divulgar o desaparecimento na tentativa de recuperar o castiçal.
A orientação é para que qualquer pessoa que encontre o objeto ou tenha informações sobre uma possível tentativa de venda entre em contato com a paróquia. A intenção é possibilitar a localização e a devolução do castiçal à Catedral.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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