Castiçal é furtado do altar da Catedral de São Pedro em Cachoeiro

Um castiçal que ficava sobre o altar da Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, foi furtado na manhã de sábado (19). O desaparecimento do objeto teria ocorrido por volta das 10h.

Segundo o pároco, padre Thiago da Silva Vargas, um funcionário realizava atividades no interior da sacristia no momento em que o caso teria acontecido.

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A falta do castiçal foi percebida posteriormente pela funcionária responsável pela limpeza da igreja. Até o momento, não foi possível identificar quem levou o objeto.

De acordo com o padre, as câmeras de segurança instaladas no local não conseguem registrar o interior da Catedral. O fluxo constante de pessoas que entram e saem do templo também dificulta a identificação de um possível suspeito.

Diante do ocorrido, a paróquia registrou um boletim de ocorrência para comunicar o furto às autoridades.

Além da comunicação à polícia, a igreja passou a divulgar o desaparecimento na tentativa de recuperar o castiçal.

A orientação é para que qualquer pessoa que encontre o objeto ou tenha informações sobre uma possível tentativa de venda entre em contato com a paróquia. A intenção é possibilitar a localização e a devolução do castiçal à Catedral.

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