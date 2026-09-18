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Chuva vai dar trégua no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Incaper prevê fim de semana sem chuva no Espírito Santo. Sábado terá abertura de nuvens e domingo será de sol e temperaturas mais altas.

alerta de chuvas intensas
Foto: Matheus Gomes | aquinoticias.com

Quem pretende aproveitar o fim de semana no Espírito Santo encontrará condições de tempo mais estáveis. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indica ausência de chuva no sábado (19) e no domingo (20) em todas as regiões capixabas.

No sábado, o dia começa com céu nublado, principalmente no litoral do Estado. Ao longo da manhã, porém, uma mudança na direção dos ventos favorece a abertura das nuvens e a redução gradual da nebulosidade.

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Segundo o Incaper, não há previsão de chuva em nenhuma região do Espírito Santo durante o sábado. As temperaturas também apresentam pequeno aumento em todo o Estado.

A tendência de tempo firme ganha ainda mais força no domingo. O padrão de ventos de norte mantém a estabilidade atmosférica, deixando o céu com poucas nuvens e favorecendo o predomínio de sol em todo o território capixaba.

Também não há expectativa de chuva no domingo. As temperaturas continuam subindo e devem registrar novo pequeno aumento em comparação aos dias anteriores.

A previsão representa uma mudança em relação à sexta-feira (18), quando ventos úmidos vindos do oceano ainda favorecem chuva fraca em pontos do litoral e do extremo Norte capixaba.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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