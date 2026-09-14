Cidade do ES abre 204 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional



A qualificação profissional é um passo importante para quem busca um emprego. Para auxiliar nessa busca visando o aperfeiçoamento, a Prefeitura de Vitória abrirá 204 vagas em oito novas qualificações gratuitas. São oportunidades nas áreas de gastronomia, beleza, automotiva, tecnologia e mecânica, por meio do QualificaVix e da Gratuidade, em parceria com o Senac-ES e o Senai-ES.

Quem tem interesse em participar, deve realizar a sua pré-inscrição na próxima sexta-feira (11), a partir das 17 horas no site vixcursos.vitoria.es.gov.br. Os cursos acontecem de forma presencial, no Senac Beira-Mar e no Senai Porto e Senai Beira-Mar. Para participar, é necessário ser morador de Vitória ou trabalhar no município e se atentar aos requisitos de cada vaga.

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Segundo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi. “a qualificação é uma ferramenta importante para ampliar oportunidades e fortalecer a autonomia das pessoas. Estamos oferecendo cursos conectados a diferentes possibilidades do mercado de trabalho, permitindo que o cidadão possa aprender, se aperfeiçoar e buscar novas oportunidades profissionais”.

Cursos

A programação é diversa e conta com cursos para diferentes áreas. Para quem se interessa em habilidades técnicas, existem vagas para os cursos de Operações de Torno (dividido em duas turmas), Limpeza VIP Automotiva, Manutenção de Ar-condicionado Automotivo (também dividido em duas turmas).

E para quem se interessa por tecnologia, também existem vagas para o curso de Informática Avançada com ênfase em aplicativos de escritório. Nessa formação, o aluno poderá utilizar recursos avançados de informática para o ambiente de trabalho, com foco em produtividade, colaboração e segurança digital, por meio do uso de ferramentas de escritório, considerando os padrões, normas e procedimentos técnicos.

Também há vagas disponíveis para quem se interessa por trabalhar com estética, no curso de tranças nagô; e para gastronomia, haverá curso de pães e burgueres.

Confira abaixo todos os cursos e o número de vagas disponíveis para cada um.

– QualificaVix / Senac-ES

Pães e Burgueres

Período: 01,02, 05 e 06/10/2026

Horário: 8h às 12h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 12

Carga horária: 16h

Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental.

Tranças Nagô

Período: 05/10 a 09/10/2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 12

Carga horária: 20h

Pré-requisitos: A partir dos 17 anos; mínimo 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; ser cabeleireiro

– QualificaVix / Senai-ES

Operações de Torno CNC – Turma 1

Período: 05/10/ a 09/11/2026

Horário: 18h30 às 22h

Local: Senai Beira-Mar

Vagas: 30

Carga horária: 80h

Pré-requisitos: A partir dos 18 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental; experiência e/ou conhecimento comprovado em tornos mecânicos convencionais

Operações de Torno CNC – Turma 2

Período: 19/10/ a 23/11/2026

Horário: 18h30 às 22h

Local: Senai Beira-Mar

Vagas: 30

Carga horária: 80h

Pré-requisitos: A partir dos 18 anos; 5º ano (4ª série) do ensino fundamental; experiência e/ou conhecimento comprovado em tornos mecânicos convencionais

Limpeza Vip Automotiva

Período: 05/10/ a 29/10/2026

Horário: 18h30 às 22h

Local: Senai Beira-Mar

Vagas: 30

Carga horária: 60h

Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental.

Manutenção de Ar-condicionado Automotivo – Turma 1

Período: 05/10/ a 21/10/2026

Horário: 18h30 às 22h

Local: Senai Beira-Mar

Vagas: 30

Carga horária: 40h

Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; conhecimentos e/ou experiência na área automotiva

Manutenção de Ar-condicionado Automotivo – Turma 2

Período: 14/10/ a 28/10/2026

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Senai Beira-Mar

Vagas: 30

Carga horária: 40h

Pré-requisitos: A partir dos 16 anos; 9º ano (8ª série) do ensino fundamental; conhecimentos e/ou experiência na área automotiva

– QualificaVix/Senai-ES Gratuidade

Informática Avançada – Aplicativos de Escritório

Período: 05/10/ a 09/11/2026

Horário: 18h30 às 22h

Local: Senai Porto

Vagas: 30

Carga horária: 80h

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