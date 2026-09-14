Cinema capixaba ganha destaque com duas premiações no FAM 2026
O encerramento da edição comemorativa de 30 anos do festival também revelou os vencedores das principais categorias da competição.
Uma noite de emoção, homenagens e celebração do cinema marcou a cerimônia de encerramento do 30º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2026, realizada nesta quarta-feira (9), em Florianópolis. O encerramento da edição comemorativa de 30 anos do festival também revelou os vencedores das principais categorias da competição, que receberam o Troféu Panvision e prêmios de empresas apoiadoras. Um filme do Espírito Santo, em coprodução com o Rio Grande do Norte, foi premiado com duas menções honrosas.
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Presente na Mostra Infantojuvenil, Nosso Tempero, de alunos e alunas da Escola Municipal João Victor, Equipe Animazul, recebeu do Júri Oficial da mostra e do Júri Especial do Prêmio Recam, menção honrosa. Na animação, em um pequeno povoado dominado pelo caju, no interior do Rio Grande do Norte, uma menina nascida e criada ali confessa que detesta o fruto. O filme foi realizado a partir de oficina de cinema do Projeto Animação (IMA).
A edição especial do FAM 30 anos chegou ao fim após sete dias de programação, reunindo mais de 5 mil pessoas, 200 horas de atividades, 20 sessões de cinema, participação de mais de 50 filmes, representantes de 16 países, sete mostras competitivas e produções convidadas. A programação inclui ainda a Mostra ICPlay on-line e o 10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América – ECM+LAB 2026, realizado de 4 a 6 de setembro, no Hotel Castelmar.
Ao final da cerimônia, Alissa Azambuja convidou o público para a próxima edição do festival: o 31º FAM, que será realizado de 2 a 8 de setembro de 2027.
O Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 30 anos é um projeto cultural viabilizado através da Lei Rouanet e Lei nº 15.746, de 11 de janeiro de 2012. Apoio Programa Ibermedia e Projeto Paradiso. Patrocínio Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, Prefeitura de Florianópolis, Sebrae e Itaú Unibanco. Realização Associação Cultural Panvision, Ministério da Cultura.
Confira a lista completa de premiados do FAM 30 anos
MOSTRA ON-LINE:
Júri Popular: Capim, de Júlia Munhoz e Caio Pimenta (Bom Jesus do Araguaia; Cuiabá/MT)
Troféu Panvision + Prêmio Apoiador
MOSTRA VIDEOCLIPES
Júri Oficial: A Posse é Um Fato – Murilo Munìí, de Mar Fagundes e Murilo Munìí (Porto Alegre/RS)
Troféu Panvision + Prêmio Apoiador
Júri Popular: Sansara – Kfé, de Neri (Araçatuba; Rubiácea/SP)
Troféu Panvision
MOSTRA INFANTOJUVENIL
Júri Oficial: O Jardim Mágico, de Naira Carneiro e Carlon Hardt (Brasília/DF; Curitiba/PR) Troféu Panvision + Prêmio Apoiador
Júri Popular: Esperança, de Amora Moreira e Marcelo Pereira (Rio de Janeiro/RJ)
Troféu Panvision
Menção Honrosa: Nosso Tempero, de alunos e alunas da Escola Municipal João Victor, Equipe Animazul (Lagoa Nova/RN; Vitória/ES)
MOSTRA CURTAS CATARINENSE
Júri Oficial: Imaginário Bar, de Bhig Villas Boas (Itajaí/SC)
Troféu Panvision + Prêmio Apoiador + Troféu Água Santa Rita
Júri Popular: Imaginário Bar, de Bhig Villas Boas (Itajaí/SC)
Troféu Panvision
Júri Especial Imprensa Catarinense: Gaita, de Michele Diniz (Rancho Queimado/SC; Portugal)
Troféu Panvision
Menção Honrosa do Júri Especial Imprensa Catarinense: O Inquilino, de Jordana Beck (Florianópolis/SC)
MOSTRA CURTAS
Júri Oficial: Zebra, de Victor Nascimento (São Paulo/SP)
Troféu Panvision + Prêmio Apoiador
Júri Popular: Refugiar el Gesto, de Adrián Villa-Dávila e Andrés Prado (Colômbia)
Troféu Panvision
Menção Honrosa: Jemené, de Ernira Bailarín (Colômbia)
Prêmio RECAM – Júri Especial
Melhor Filme: O Jardim Mágico, de Naira Carneiro e Carlon Hardt (Brasília/DF; Curitiba/PR)
Justificativa: Recebe USD 250 pela aquisição não exclusiva de direitos de exibição, legendagem espanhol–português e uma versão acessível, com convite para integrar os circuitos de difusão não comercial da RECAM (salas e espaços culturais, âmbitos educativos e a Plataforma Mercosul Audiovisual).
Menções Especiais:
Nosso Tempero, de alunos e alunas da Escola Municipal João Victor, Equipe Animazul (Lagoa Nova/RN; Vitória/ES)
Esperança, de Amora Moreira e Marcelo Pereira (Rio de Janeiro/RJ)
Chica, de João Victor Silva e Matheus Malburg (São Bento do Sapucaí, São Paulo/SP)
Peixe Seco e Defumado, de Denis Souza (São Francisco do Sul/SC; Pelotas/RS)
Justificativa: Recebem legendagem e legendagem descritiva espanhol–português, com o mesmo convite para integrar os circuitos de difusão não comercial da RECAM.
MOSTRAS LONGAS
Júri Oficial: Mama, Ana Cristina Benítez (Equador)
Troféu Panvision + Prêmio Apoiador
Júri Popular: Mama, Ana Cristina Benítez (Equador)
Troféu Panvision
Prêmio Especial do Júri: Apopcalipse Segundo Baby, Rafael Saar (Niterói/Rio de Janeiro/RJ)
Os vencedores oficiais das mostras competitivas do FAM 2026 foram escolhidos por 13 profissionais do audiovisual e jornalistas da Argentina, Brasil, Bolívia e Uruguai, além do Júri Especial RECAM. Conheça os jurados do FAM 30 anos no link. A cobertura completa do FAM 30 anos está no site famdetodos.com.br.
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