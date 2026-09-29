"Cola de papel é sinônimo de votação rápida", diz presidente do TSE
Aplicativo poderá ser baixado e acessado pela primeira vez inclusive nos dias de votação; Justiça Eleitoral, porém, recomenda fazer a ativação antecipadamente.
A menos de duas semanas do 1º turno das Eleições Gerais de 2026, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, orientou o eleitorado brasileiro a preparar a cola eleitoral com antecedência e levar o lembrete no dia 4 de outubro para facilitar a votação.
“A cola eleitoral ajuda as eleitoras e os eleitores a se lembrarem de suas escolhas, tornando o processo mais simples e ágil. A cola de papel é sinônimo de votação rápida e de menos tempo na fila”, afirmou.
A declaração do ministro foi feita na abertura da sessão plenária do TSE, nesta terça-feira (22). O presidente da Corte também reforçou que o uso de equipamentos eletrônicos, como celulares, é proibido dentro da cabine de votação.
Ações de orientação
O presidente do Tribunal destacou que as ações realizadas pelo TSE, em parceria com tribunais regionais eleitorais (TREs), têm resultado em mutirões presenciais em praças e locais de grande circulação em várias capitais do país. A iniciativa é voltada para orientar o eleitorado, aproximar a população da urna e combater a desinformação.
Em Alagoas, uma ação promovida com o TRE-AL no último domingo (20) deu atenção especial ao público idoso. “Na orla de Maceió, cerca de 300 eleitoras e eleitores puderam praticar o passo a passo da votação”, relatou o ministro, que também agradeceu ao TRE da Bahia por ação semelhante realizada no centro de Salvador, no sábado (19).
No Rio de Janeiro, o TRE-RJ transformou temporariamente a Estação Cinelândia, no metrô, em Estação Democracia. Segundo o ministro, iniciativas como essas, no coração das cidades, aproximam cada vez mais a Justiça Eleitoral das cidadãs e dos cidadãos.
Eleições de outubro
Por fim, Kassio Nunes Marques convidou a população a acompanhar as projeções da contagem regressiva para o pleito e rememorou o marco visual que enfeita a sede da Corte Eleitoral, em Brasília: “Convido todas e todos a visitarem as cúpulas projetadas por Oscar Niemeyer, localizadas no térreo do nosso edifício”, disse.
Com quase 160 milhões de eleitores aptos a votar, o país se prepara para ir às urnas no próximo dia 4 de outubro, data marcada para o 1º turno. Se houver 2º turno para os cargos do Poder Executivo, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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