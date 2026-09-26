Paciente foge de ambulância e é localizado pela GCM em Cachoeiro

Um paciente que estava sendo transportado em uma ambulância fugiu do veículo no fim da tarde da sexta-feira (25), em Cachoeiro de Itapemirim. A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou buscas e conseguiu localizá-lo.

Segundo a GCM, a ocorrência aconteceu por volta das 18h, enquanto uma equipe realizava patrulhamento preventivo em direção ao distrito de São Simão.

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Durante o trajeto, profissionais de saúde que estavam em uma ambulância procedente de Alegre abordaram os guardas municipais e relataram o ocorrido.

Conforme as informações repassadas à GCM, a equipe transportava o paciente para o Centro de Atenção Psicológica e Apoio à Criança (CAPAAC) quando ele conseguiu sair da ambulância.

Após receberem as informações, os agentes iniciaram buscas pela região. A equipe conseguiu localizar o paciente e realizou a abordagem.

Na sequência, os guardas reconduziram o homem à equipe responsável pelo transporte, para que o atendimento pudesse prosseguir.

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