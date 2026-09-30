Com Evair na disputa pelo Senado, Manu amplia espaço em Venda Nova e reúne prefeito e maioria da Câmara

Com a saída de Evair de Melo da disputa pela Câmara dos Deputados para concorrer ao Senado, a candidata a deputada federal Emanuela Pedroso, a Manu, busca ocupar esse espaço de representação e recebeu, durante passagem por Venda Nova do Imigrante, o apoio do prefeito Dalton Perim e de cinco dos nove vereadores do município.

Manu esteve reunida com o prefeito, o secretário municipal Erivelto Uliana e os vereadores Carlos Alberto Minet, Yuri Uliana Bergamim, Alexandre Feletti, Dyckson Freitas dos Santos e Valdir Dias.

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O encontro reuniu diferentes forças políticas em torno da candidatura.Durante a agenda, foram discutidas as prioridades de Venda Nova e investimentos em infraestrutura, saúde e assistência social.

Manu também destacou sua atuação no Governo do Estado e no Fundo Cidades, apresentando resultados e ouvindo novas demandas do município.A presença do prefeito e da maioria dos vereadores ganha um peso político especial em Venda Nova, município historicamente ligado à trajetória de Evair e comprova a habilidade de Manu para construir parcerias.

Na reta final da campanha, Manu segue percorrendo o Espírito Santo, buscando consolidar uma candidatura municipalista, reunindo prefeitos, vereadores e lideranças de diferentes campos políticos.