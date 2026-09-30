Conheça os novos membros eleitos para o Conselho do PDM de Cachoeiro
Ao todo, 340 cidadãos cachoeirenses aptos a participar do processo compareceram à votação.
Na última quinta-feira (24), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb), realizou, durante a 8ª Conferência das Cidades Cachoeiro de Itapemirim – 2026, a eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM) para o biênio 2026-2028.
Ao todo, 340 cidadãos cachoeirenses aptos a participar do processo compareceram à votação. Desse total, 11 cédulas foram anuladas por apresentarem número de votos superior ao limite de 11 estabelecido pelo edital.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os eleitos foram:
Na categoria Acadêmicos, Pesquisa e Direito, com 91 votos, a Gvix Educação (Faculdade América) Ltda ;
Na categoria Organização Ambiental, com 114 votos, a eleita foi a Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo;
Na categoria Industrial, Comercial e Serviços, as eleitas foram a Associação Comercial Industrial de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim-ES e a Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, com 227 e 205 votos respectivamente;
Na categoria Representantes dos Distritos, com 177 votos, a vaga ficou para a Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim (Fammopoci);
Na categoria Associações, Movimentos Populares e Ongs, as eleitas foram a Loja Maçônica Fraternidade e Luz, com 136 votos, e o Movimento Empresarial Sul Espírito Santo, com 173 votos;
E na categoria Sindicatos e Outras Entidades Equiparadas, as eleitas foram o Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 197 votos, Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo, com 199 votos, Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado ES (Sinduscon-ES), com 178 votos e a Associação Contabilistas Sul do Estado do Espírito Santo (Ascosul), com 167 votos.
O Instituto Gota Verde, o Instituto de Formação Mais Líderes e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração, Beneficiamento e Comércio de Mármore, Granitos e Calcário do Estado do Espírito Santo, obtiveram, respectivamente, 91, 92 e 82 votos, e não conseguiram se eleger.
De acordo com o secretário municipal interino da SEMDURB, Victor Galvão Rabbi, a adesão da população nesse processo eleitoral superou as expectativas. “Tivemos um alto número de votantes nesse processo eleitoral democrático, que foi muito bem construído e conduzido pela equipe. Isso nos mostra o largo interesse dos munícipes em participar das questões urbanísticas da cidade”, disse.
O CPDM terá composição bipartite e paritária, sendo constituído por 28 membros titulares e suplentes, com direito a voto e mandato de dois anos. Desses, 14 (titulares e suplentes) são representantes governamentais indicados diretamente pelo chefe do Poder Executivo e outros 14 (titulares e suplentes) serão representantes da sociedade civil organizada, eleitos na Conferência Municipal da Cidade e indicados pelo representante legal de cada entidade eleita. Três vagas são cativas, e não entraram na eleição, que são: o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Próximos Passos
Agora, as Instituições e Entidades de Classe eleitas têm até o dia 13 de outubro para indicarem os seus representantes, que serão conhecidos por meio de publicação oficial no dia 15. A posse dos novos conselheiros e a eleição da Mesa Diretora acontecerá em 29 de outubro.
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