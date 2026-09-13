Criança morre afogada em parque aquático no Espírito Santo
Vítima foi socorrida e passou por diversas tentativas de reanimação, mas não resistiu.
Um menino de 11 anos morreu após se afogar em um parque aquático de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima.
Segundo a corporação, o menino foi colocado em uma ambulância e, posteriormente, transferido para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Apesar das diversas tentativas de reanimação, ele não resistiu e morreu.
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A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria.
O Guriri Beach Acqua Park também foi procurado, mas não havia se manifestado até o fechamento. Neste domingo (13), o parque informou, por meio das redes sociais, que não funcionaria nesta data.
O espaço permanece aberto para eventual manifestação da administração sobre o caso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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