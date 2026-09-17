Curso de Medicina está confirmado para Alegre e aulas devem começar em 2027

O curso de Medicina em Alegre está confirmado. A autorização foi oficializada nesta quinta-feira (17), com a assinatura da portaria pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini. A graduação será implantada no campus da universidade no município e terá 60 vagas anuais.

A criação do curso prevê um investimento inicial de R$ 20 milhões para a estruturação da graduação. A expectativa do Ministério da Educação é de que novos aportes sejam realizados nas próximas etapas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), conforme a implantação e as necessidades dos cursos.

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Em todo o país, o governo federal prevê mais de R$5 bilhões em investimentos nas universidades federais.

Mas, para além da formação de novos médicos, a chegada da graduação deve provocar impactos também na cidade e na saúde da região. Segundo o ministro Leonardo Barchini, a previsão inicial é de contratação de 60 professores, que serão médicos doutores, e 30 técnicos.

“Levaremos 60 professores/doutores médicos de início, além de 30 técnicos. Só isso já leva a uma mudança de perfil da cidade. Então nossa esperança é que haja um desenvolvimento socioeconômico a partir desse curso de Medicina, além de melhorar a saúde pública do município e da região.”

Para o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, a implantação representa um momento histórico para o município, principalmente pelo impacto esperado na atenção primária.

“Momento histórico! É um curso específico para a formação de profissionais médicos para a atenção primária, para as unidades de saúde. Então, temos médicos formados e presentes nas unidades de saúde do município de Alegre e dos municípios da região do Caparaó.”, afirma Nirrô.

A expectativa é de que, mesmo com os procedimentos necessários para a concretização da graduação, as primeiras aulas aconteçam já em 2027.

Além da assinatura da portaria, durante uma visita ao Espírito Santo, o ministro conheceu laboratórios voltados para ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.

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