Museu Ferroviário abre neste sábado com exposição sobre o Estrela do Norte

O Museu Ferroviário “Domingos Lage”, em Cachoeiro de Itapemirim, estará aberto ao público neste sábado (19), das 9h às 12h. A abertura especial oferece aos moradores e visitantes a oportunidade de conhecer um importante espaço de preservação da história do município e, também, mergulhar na trajetória de um dos símbolos do futebol cachoeirense.

A programação ganha um significado especial por acontecer no mesmo dia em que o Estrela do Norte Futebol Clube disputa a final da Série B do Campeonato Capixaba contra o Linhares. No segundo andar do Museu Ferroviário, o público poderá visitar a exposição “Museu Estrelense — O Gigante Alvinegro”, dedicada à história do clube.

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A mostra reúne registros de momentos marcantes da trajetória alvinegra, além de troféus, uniformes e outras peças que ajudam a preservar a memória do Estrela do Norte e sua ligação com Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa transforma a manhã de sábado em uma oportunidade de unir cultura, memória e futebol, permitindo que torcedores, famílias e visitantes conheçam um pouco mais da história ferroviária do município e do tradicional clube cachoeirense.

A entrada é gratuita e não é necessário agendamento para a visitação.

Serviço

Abertura especial do Museu Ferroviário “Domingos Lage”

Data: sábado, 19 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 12h

Atração: exposição “Museu Estrelense — O Gigante Alvinegro”

Entrada: gratuita

O Museu Ferroviário “Domingos Lage” funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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