Museu Ferroviário abre neste sábado com exposição sobre o Estrela do Norte
Museu Ferroviário “Domingos Lage” estará aberto das 9h às 12h, com destaque para a exposição “Museu Estrelense — O Gigante Alvinegro”.
O Museu Ferroviário “Domingos Lage”, em Cachoeiro de Itapemirim, estará aberto ao público neste sábado (19), das 9h às 12h. A abertura especial oferece aos moradores e visitantes a oportunidade de conhecer um importante espaço de preservação da história do município e, também, mergulhar na trajetória de um dos símbolos do futebol cachoeirense.
A programação ganha um significado especial por acontecer no mesmo dia em que o Estrela do Norte Futebol Clube disputa a final da Série B do Campeonato Capixaba contra o Linhares. No segundo andar do Museu Ferroviário, o público poderá visitar a exposição “Museu Estrelense — O Gigante Alvinegro”, dedicada à história do clube.
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A mostra reúne registros de momentos marcantes da trajetória alvinegra, além de troféus, uniformes e outras peças que ajudam a preservar a memória do Estrela do Norte e sua ligação com Cachoeiro de Itapemirim.
A iniciativa transforma a manhã de sábado em uma oportunidade de unir cultura, memória e futebol, permitindo que torcedores, famílias e visitantes conheçam um pouco mais da história ferroviária do município e do tradicional clube cachoeirense.
A entrada é gratuita e não é necessário agendamento para a visitação.
Serviço
Abertura especial do Museu Ferroviário “Domingos Lage”
Data: sábado, 19 de setembro de 2026
Horário: das 9h às 12h
Atração: exposição “Museu Estrelense — O Gigante Alvinegro”
Entrada: gratuita
O Museu Ferroviário “Domingos Lage” funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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