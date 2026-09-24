Desenho de capixaba, Irmão do Jorel concorre ao Emmy Internacional
Quinta temporada da animação criada pelo capixaba Juliano Enrico concorre na categoria Melhor Programa Infantil Animado.
A animação “Irmão do Jorel”, criada pelo capixaba Juliano Enrico, está entre os indicados ao Emmy Internacional 2026. A lista de concorrentes foi divulgada nesta quarta-feira (23) pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão.
A quinta temporada da produção brasileira concorre na categoria Melhor Programa Infantil Animado. O desenho disputa a estatueta com “Lenas Hof”, da Alemanha, “My Melody & Kuromi”, do Japão, e “The Scarecrows’ Wedding”, do Reino Unido.
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Juliano Enrico nasceu em Vitória e começou a desenvolver os personagens ainda no início dos anos 2000. O artista usou como referência lembranças da própria infância, além de fotografias, vídeos e objetos ligados à família.
Essas memórias deram origem primeiro a desenhos e histórias em quadrinhos. Mais tarde, o projeto avançou até se transformar na série animada produzida pelo Copa Studio. “Irmão do Jorel” estreou na televisão em 2014 e chegou à quinta temporada.
A história acompanha o filho mais novo de uma família brasileira e sua tentativa de construir a própria identidade enquanto vive à sombra de Jorel, seu irmão mais popular. A produção mistura situações familiares, humor e referências ligadas às décadas de 1980 e 1990.
A indicação ao Emmy Internacional amplia a trajetória da animação em premiações internacionais. Em 2019, “Irmão do Jorel” chegou à final do International Emmy Kids Award na categoria de série animada. A produção também conquistou outros reconhecimentos fora do Brasil nos últimos anos.
Ao todo, o Emmy Internacional 2026 reúne 64 indicados em 16 categorias, com produções de 22 países. Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de novembro, durante a 54ª edição da cerimônia, em Nova York, nos Estados Unidos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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