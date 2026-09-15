Dia do Cliente: Procon orienta consumidores sobre compras seguras e direitos
Para compras online, o consumidor conta com o Direito do Arrependimento que garante a ele desistir da compra em até sete dias.
15 de setembro é uma data criada no Brasil para valorizar a relação entre empresas e consumidores. O Dia do Cliente surgiu em 2003 trazendo ações de relacionamento, atendimento e promoções no comércio – físico ou online – durante o nono mês do ano.
Segundo o coordenador executivo em exercício do Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) em Cachoeiro, Rodrigo Sabino, as ofertas podem ser uma oportunidade de economizar nas compras porém o desconto não substitui o planejamento. “Antes de ir às compras, é importante comparar preços, calcular o frete e juros e confirmar que a despesa não pesará no orçamento são alguns dos passos fundamentais”, explicou. Os direitos previstos para consumidores são válidos também em campanhas promocionais.
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Para aproveitar bem tudo que esse dia traz de beneficio para os clientes e não ser dores de cabeça, o Procon lista os direitos do consumidor e as dicas para compras seguras, acompanhe:
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é direito do cliente obter todas as informações claras e compreensíveis sobre o produto e a compra antes de fechar o negócio. O consumidor tem direito a proteção contra vícios, independente da garantia contratual adicional. Além disso, todas as ofertas anunciadas devem ser cumpridas.
Para compras online, o consumidor conta com o Direito do Arrependimento que garante a ele desistir da compra em até sete dias.
Comparar preços é a dica de ouro. Verifique em outras lojas assim como a evolução do preço na própria loja, assim como as condições de pagamento. Uma oferta com preço menos pode deixar de ser vantajosa quando o custo do frete e os juros do parcelamento é alto. Contudo, uma oferta com uma diferença muito grande em relação ao preço praticado por outras lojas é um sinal para verificar todas as informações da loja ou estabelecimento antes de efetuar a compra.
Verifique a reputação da loja antes de pagar por sua compra. Confirme se a empresa existe, se o domínio corresponde à loja e se há canais de atendimento identificáveis. Além disso, fique ciente sobre as politicas de devolução e reembolso e não esqueça de guardar tudo sobre a compra como comprovantes, anúncios e confirmação de pedido, em caso de compras online, caso seja necessário pedir correção ou atendimento posterior.
Avalie se aquela compra não é apenas um impulso e cabe no orçamento familiar. Considere as parcelas de outras compras já realizadas e se ela vai atrasar contas essenciais da casa. Sempre bom comparar o valor final que pode ser bem diferente da oferta.
Dia do Cliente x Dia do Consumidor
O dia do Cliente e o Dia do Consumidor são duas datas em que o comércio aproveita para atrair novos negócios com ofertas sedutoras e vantagens e benefícios para os compradores.
Apesar desse ponto em comum, acontecem em meses diferentes e tem origens distintas. O Dia do Cliente é celebrado em 15 de setembro. É uma iniciativa brasileira e foca principalmente no relacionamento entre empresas e clientes com ações promocionais e de fidelização.
O Dia do Consumidor é lembrado em 15 de março e tem como principal objetivo a conscientização e defesa dos direitos nas relações de consumo além das campanhas comerciais.
Conte sempre com o Procon!
Para orientações, dúvidas e reclamações, os consumidores podem comparecer a sede do órgão, localizada na Rua Bernardo Horta, 204, das 8h às 16h. Quem preferir, pode agendar seu atendimento previamente através do site: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/. Mais informações no telefone (28) 3199-1710.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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