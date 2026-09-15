Procon de Marataízes participa de capacitação regional

O Procon Municipal de Marataízes participou nesta terça-feira, 15 de setembro, da Capacitação Regional do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – Edição Piúma, realizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Justiça e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), em parceria com a Prefeitura Municipal de Piúma.

O objetivo da capacitação foi o fortalecimento da atuação dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Realizado das 8h30 às 16h30, o encontro realizado no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma teve um Diagnóstico Estrutural dos Procons Municipais , apresentado pela promotora de Justiça do CADC/MPES, Sabrina Coelho Machado Fajardo; palestra sobre a Ação fiscalizatória do PROCON como instrumento de proteção e defesa do consumidor e do comércio justo, apresentada pelo diretor de Fiscalização do Procon-ES, Fabricio Pancotto; palestra sobre medidas de prevenção a fraudes e golpes em aposentadorias, pensões e BPC, ministrada pelo coordenador dos Direitos dos Consumidores da Defensoria Pública do ES, Vitor Valdir Ramalho Soares; e palestra sobre os principais temas dos clientes EDP com o PROCON, ministrada pelo analista de Relacionamento da EDP, Ricardo Augusto Sepulveda Filho, e a gestora de Poder Público da EDP, Derielle Valeriotte Alvarenga.

O Procon de Marataízes foi representado na capacitação regional pela coordenadora Márcia Leonardo e pela equipe técnica do órgão municipal, vinculado à Procuradoria Geral do Município.

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