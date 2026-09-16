Disputa pelo título de melhor quadrilha do ES movimenta cidade do ES

Oito grupos classificados ao longo da segunda edição do Serraiá vão disputar o título de melhor quadrilha do Espírito Santo neste fim de semana, no bairro Feu Rosa, na Serra. Na pista, em busca do prêmio máximo de R$ 19 mil reservado à campeã, estão as equipes Império Junino, Abrashow, Flor de Lis e Estrela Cadente, líderes da etapa em Barcelona; e Matuta Moderna, Raio de Sol, Nós Enverga Mas Não Quebra e Família Buscapé, que conquistaram as maiores pontuações em Jacaraípe.

Além do título, o concurso distribui, ao todo, R$ 61 mil em prêmios. Os quatro primeiros colocados de cada etapa classificatória já garantiram R$ 2 mil, enquanto as posições do segundo ao quinto lugar geral receberão, respectivamente, R$ 9 mil, R$ 4 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

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Antes da disputa, o público poderá aproveitar uma noite de muita animação e programação totalmente gratuita, na véspera. Na sexta-feira (18), o Serraiá abre a programação ao som de Forró Bemtivi, Bárbara Greco e da dupla Breno e Bernardo, em um esquenta que promete embalar a plateia a partir das 19h e preparar o clima para a grande decisão do dia seguinte.

No sábado (19), será a vez da competição oficial. As oito equipes disputam o título a partir das 17h. Com formações que variam de 12 a 30 casais, os grupos têm 30 minutos de apresentação, com intervalos de 10 minutos para a troca de pista.

Como nas demais etapas, a comissão julgadora, composta por cinco jurados e dois fiscais de pista, avalia quesitos como coreografia, animação, trilha sonora, originalidade, harmonia entre os dançarinos, evolução do grupo, coerência estética e figurino.

Tiago Maia, coordenador artístico e curador do evento, avalia que as quadrilhas classificadas representam o alto nível técnico registrado nas duas etapas do circuito: “A expectativa é que essa qualidade se confirme em Feu Rosa, no encerramento da segunda edição do Serraiá, que promete emocionar o público.”

A coordenadora-geral Symonny Pylro destaca que a grande final marca a consolidação da festa no calendário de setembro do Espírito Santo. “Depois de duas etapas com forte participação do público em Barcelona e Jacaraípe, chegamos à final com a expectativa de celebrar esta edição ao lado de quem acompanhou o Serraiá ao longo do mês”, afirma.

Para garantir conforto e acessibilidade, o Serraiá conta com equipe de apoio, ponto de desembarque exclusivo e área reservada para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas autistas e adultos com crianças de colo. O local dispõe ainda de posto médico com ambulância de prontidão para eventuais emergências.

O Serraiá é uma realização da Cluster e do Ministério da Cultura, viabilizado pela Lei Rouanet. O projeto conta com o patrocínio do Instituto Aegea, da Universal Imobiliária e Urbanismo e do Banestes, apoio da Prefeitura Municipal da Serra e produção executiva da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

Serraiá 2026

Noite de forró

Endereço: Praça Central de Feu Rosa. Rua das Avencas, 172 – Feu Rosa, Serra/Es

Data: sexta-feira, 18 de setembro

Horário: das 19h às 23h

Atrações musicais: Forró Bemtivi, Bárbara Greco e Breno e Bernardo

Entrada gratuita

Grande final

Endereço: Praça Central de Feu Rosa. Rua das Avencas, 172 – Feu Rosa, Serra/ES

Data: sábado, 19 de setembro

Horário: das 17h às 23h30

Entrada gratuita

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