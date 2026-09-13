Domingo terá chuva em várias regiões do ES; veja a previsão para sua cidade

O domingo será de tempo instável em boa parte do Espírito Santo, com previsão de chuva rápida em diferentes regiões do Estado. Mesmo com o avanço da frente fria em direção ao sul da Bahia, os ventos que sopram do mar mantêm a umidade e favorecem a formação de nuvens e precipitações.

Segundo a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva no litoral, nas regiões Sul e Serrana, na Grande Vitória, no Nordeste e também no extremo Norte capixaba. As temperaturas devem permanecer estáveis ao longo do dia.

Leia mais: Ônibus bate em guard-rail e atinge comércio após falha nos freios em Alegre

Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Os termômetros devem marcar entre 18 °C e 25 °C. Em Vitória, a mínima também será de 18 °C e a máxima de 25 °C.

Na Região Sul, o tempo permanece com muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 21 °C e 25 °C. Nas áreas mais altas, a mínima será de 17 °C e a máxima de 24 °C.

A Região Serrana também terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 19 °C e 24 °C. Nas áreas altas, a previsão é de mínima de 17 °C e máxima de 23 °C.

No Norte do Espírito Santo, o domingo será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva rápida em alguns períodos. As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C.

Já na Região Noroeste, a previsão é de céu nublado, mas sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19 °C e 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 18 °C, com máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, também são esperadas muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 20 °C e 25 °C.

Previsão do tempo por região

Grande Vitória: muitas nuvens e chuva rápida. Mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Sul: muitas nuvens e chuva rápida. Mínima de 21 °C e máxima de 25 °C nas áreas menos elevadas; entre 17 °C e 24 °C nas áreas altas.

Serrana: muitas nuvens e chuva rápida. Mínima de 19 °C e máxima de 24 °C nas áreas menos elevadas; entre 17 °C e 23 °C nas áreas altas.

Norte: muitas nuvens e chuva rápida. Mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Noroeste: céu nublado e sem previsão de chuva. Mínima de 19 °C e máxima de 30 °C nas áreas menos elevadas.

Nordeste: muitas nuvens e chuva rápida. Mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui