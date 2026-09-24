Dupla é presa com haxixe e mais de R$ 6 mil perto do Aeroporto de Vitória
Investigação apontou que suspeitos teriam ido à Grande Vitória buscar drogas destinadas ao abastecimento de pontos de tráfico no Norte do Estado.
Uma operação de monitoramento terminou com dois homens, de 20 e 23 anos, presos com cerca de 200 gramas de haxixe e mais de R$ 6 mil em dinheiro nas proximidades do Aeroporto de Vitória. A abordagem ocorreu na manhã desta quarta-feira (23).
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após informações de inteligência indicarem que integrantes de uma organização criminosa com atuação na região de Vila Valério teriam se deslocado até a Grande Vitória para comprar drogas.
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A suspeita era de que os entorpecentes seriam levados posteriormente para abastecer pontos de tráfico na região Norte do Espírito Santo.
Policiais começaram a monitorar um veículo vermelho ainda na noite de terça-feira (22). Na manhã seguinte, o automóvel foi localizado próximo ao aeroporto, quando seguia em direção à Serra.
Durante a abordagem, os agentes encontraram duas placas de substância semelhante a haxixe, com aproximadamente 100 gramas cada. Também foram apreendidos R$ 6.059 em espécie e dois aparelhos celulares.
De acordo com o delegado Erick Lopes Esteves, os dois suspeitos apresentaram versões consideradas incoerentes sobre a origem da droga.
Os homens foram conduzidos à unidade policial e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foram encaminhados ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permaneceram à disposição da Justiça para audiência de custódia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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