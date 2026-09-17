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É hoje! Cores & Sabores: Festival da Primavera terá estrutura coberta para receber visitantes

Além das atrações musicais, o festival reúne gastronomia e feira de empreendedores, com espaço destinado à valorização dos participantes e dos produtos apresentados durante o evento.

Cores & Sabores
Foto: Divulgação

É hoje! O Cores & Sabores: Festival da Primavera começa em Presidente Kennedy com uma estrutura preparada para receber o público com conforto durante os três dias de programação.

O evento, realizado no Parque de Exposições, terá área coberta, atrações musicais, gastronomia, feira de empreendedores e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.

Leia também: Concurso Rainha da Primavera abre programação do Cores & Sabores em Presidente Kennedy

Depois do concurso, o público poderá acompanhar as apresentações da DJ Manux e da Banda Casaca.

Além das atrações musicais, o festival reúne gastronomia e feira de empreendedores, com espaço destinado à valorização dos participantes e dos produtos apresentados durante o evento.

Programação segue até sábado

Na sexta-feira (18), o palco recebe Lucas Gomes e a Banda Royal Six. Já no sábado (19), o encerramento terá apresentações do Grupo Samba Muleque e da Banda Show da Viola.

O público poderá participar gratuitamente dos três dias de programação.

SERVIÇO: Cores & Sabores – Edição Festival da Primavera

  • O que é: Festival com três dias de programação cultural, música ao vivo, feira de empreendedorismo, opções gastronômicas e o tradicional Concurso da Rainha da Primavera.
  • Quando: Quinta (17), sexta (18) e sábado (19) de Setembro.
  • Onde: Parque de Exposições, em Presidente Kennedy – ES.
  • Entrada: 100% Gratuita todos os dias.
  • Instagram do evento: @festivaldaprimaverakennedyes

Programação de Atrações:

  • Quinta-feira (17): Eleição da Rainha da Primavera, DJ Manux e Banda Casaca
  • Sexta-feira (18): Lucas Gomes, Banda Royal Six
  • Sábado (19): Grupo Samba Muleque e Banda Show da Viola
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