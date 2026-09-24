Em reunião com médicos, Bruno Resende defende representação da saúde em Brasília

A importância da área da saúde ter representantes nos espaços de decisão política foi um dos temas abordados por Dr. Bruno Resende durante uma reunião com médicos de Marechal Floriano nesta quinta-feira (17).

O encontro contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Ramom Rigoni Gobetti, e abriu espaço para conversa e troca de ideias sobre os desafios enfrentados pelo setor.

Durante a reunião, Bruno defendeu que profissionais que conhecem de perto a realidade da saúde também precisam estar presentes nos cenários de decisão municipal, estadual e federal.

“Então daí está a importância de nós termos uma representação da saúde, em cenário tanto municipal, quanto estadual, quanto federal”, afirmou.

Médico e candidato a deputado federal, Bruno falou sobre os desafios enfrentados pelos profissionais da área e observou que, muitas vezes, a categoria acaba ficando no centro das cobranças por problemas que envolvem todo o sistema de saúde.

“Todos aqui somos médicos, a gente fica no meio desse tiroteio, e no final das contas a corda está no nosso pescoço, porque qualquer coisa que acontece de errado lá na frente, a culpa é do médico. Nós somos os responsáveis principais pela saúde, e vocês aqui todos sabem disso.”

Na conversa, Bruno também apresentou parte da própria trajetória profissional.

Formado em 2010, é especialista em radioterapia e fez sua formação no Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor. Em 2014, retornou a Cachoeiro de Itapemirim e assumiu o serviço de radioterapia do Hospital Evangélico. Posteriormente, exerceu a direção clínica da instituição, que possui aproximadamente 300 médicos em seu corpo clínico.

Além da experiência hospitalar, Bruno lembrou sua atuação na Sociedade Brasileira de Radioterapia, onde também exerceu função de direção. Durante esse período, destacou a realização, em Vitória, do Congresso Brasileiro de Radioterapia, pela primeira vez no Espírito Santo.

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