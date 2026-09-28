Em visita aos municípios de Mimoso e Muqui, Bruno Resende reforça compromisso com a saúde da região
Agenda incluiu reunião com direção do Hospital Apóstolo Pedro, caminhada em Mimoso e atividades de rua em Muqui ao lado do prefeito Camarão
A Caravana da Saúde e da Dignidade do Dr. Bruno Resende passou neste sábado (26) por Mimoso do Sul e Muqui, além dos distritos de Conduru, Pacotuba e Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, e pela Praia de Marobá, em Presidente Kennedy. A agenda foi marcada pelo contato com moradores e lideranças do Sul do Espírito Santo.
Em Mimoso do Sul, cidade onde viveu parte da infância e da juventude e mantém vínculos familiares, Bruno iniciou a agenda pelo Hospital Apóstolo Pedro, onde se reuniu com a diretoria e lideranças da instituição e cumprimentou funcionários.
A visita foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Eliedson Morini, e pelo superintendente regional de Saúde, Brunno Costa.
Durante a visita, Bruno destacou a importância do hospital para o atendimento à população de Mimoso do Sul e da região. “Meu agradecimento a toda a equipe do Hospital Apóstolo Pedro pela recepção, pelo carinho e pela dedicação de sempre com a nossa gente”, afirmou.
Depois da visita ao hospital, o deputado seguiu para as ruas de Mimoso do Sul, onde cumprimentou moradores e conversou com a população durante uma caminhada. A cidade tem uma relação pessoal com Bruno, que viveu ali parte da infância e da juventude e mantém vínculos familiares e afetivos com o município.
“Hoje foi dia de percorrer as ruas de Mimoso do Sul ao lado de quem faz parte da minha história. Minha família de sangue, minha família do coração e minha família mimosense”, afirmou Bruno.
Muqui
À tarde, a agenda seguiu para Muqui, cidade vizinha de Mimoso do Sul. Bruno participou de uma caminhada pelas ruas do município ao lado do prefeito Camarão, além de Sebastião Eletricista e do vice-prefeito de Apiacá, Ricardo.
Bruno cumprimentou moradores e conversou com a população sobre as demandas do município. O prefeito Camarão declarou apoio à candidatura e pediu votos para Bruno durante a agenda.
“Dr. Bruno Resende faz a diferença em nosso município. Podemos ver que pavimentação asfáltica e várias outras obras, colégios, têm o dedo do Dr. Bruno Resende em nosso município”, afirmou o prefeito.
Bruno destacou o contato direto com os moradores durante a passagem por Muqui. “Foi um momento de muita conversa, proximidade e troca de ideias, ouvindo as pessoas e conhecendo de perto as demandas do município”, disse.
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