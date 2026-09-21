ES pode ter primavera fora do normal com calor intenso e chuva irregular

A primavera começa oficialmente nesta terça-feira (22), às 21h05, pelo horário de Brasília, e deve trazer calor acima do normal e chuva irregular para o Espírito Santo. A estação de 2026 será marcada pela influência de um El Niño considerado muito forte.

Segundo a Climatempo, o fenômeno deve ganhar ainda mais intensidade ao longo da primavera e pode alcançar seu pico até o fim da estação. A empresa de meteorologia avalia que o episódio de El Niño poderá estar entre os mais intensos já registrados desde 1950.

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No Espírito Santo, a tendência é de predominância de dias quentes em relação aos dias chuvosos. A previsão indica que a chuva deve ficar abaixo da média em boa parte do Sudeste, incluindo o território capixaba.

Além da menor frequência de chuva, os capixabas também devem enfrentar períodos de temperaturas elevadas. No litoral do Sudeste, a Climatempo chama atenção para a possibilidade de picos de calor antes da chegada de frentes frias, situação conhecida como calor pré-frontal.

O risco de ondas de calor também aumenta ao longo da estação. Conforme a previsão, os primeiros episódios mais intensos podem ocorrer já em outubro, principalmente na segunda quinzena. Novembro e dezembro também devem apresentar condições favoráveis para períodos prolongados de calor.

A primavera naturalmente marca a elevação das temperaturas e o retorno gradual das chuvas em grande parte do Brasil. Em 2026, porém, a forte atuação do El Niño deve alterar essa distribuição, com excesso de precipitação no Sul do país e volumes abaixo da média em áreas do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e parte do Sudeste.

Para o Espírito Santo, isso significa que a chuva pode aparecer de forma mais irregular. Ao mesmo tempo, temperaturas elevadas e períodos mais secos podem aumentar a atenção para baixa umidade e risco de propagação de queimadas.

A Climatempo também aponta baixa probabilidade de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) durante a primavera. O sistema costuma ser responsável por episódios de chuva volumosa em áreas do Sudeste, incluindo o Espírito Santo.

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