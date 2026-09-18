Carga de café avaliada em R$ 223 mil é apreendida pela Sefaz no Espírito Santo
Fiscalização apreendeu carga de café avaliada em R$ 223,2 mil e aplicou autuação de R$ 105,9 mil.
Uma fiscalização da Receita Estadual terminou com uma autuação de R$ 105,9 mil pelo transporte irregular de uma carga de café em grão, nesta quinta-feira (17), em uma rodovia na zona rural de Rio Bananal.
Durante a abordagem, auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) constataram que a mercadoria estava sendo transportada sem a documentação fiscal exigida.
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A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 223,2 mil. Após a conferência da mercadoria e dos documentos apresentados, os fiscais emitiram um auto de infração no valor de R$ 105.976,78, incluindo imposto devido e multa.
Como o valor da autuação não foi pago durante a abordagem, a carga acabou apreendida.
A mercadoria ficou sob responsabilidade de uma terceira empresa, indicada como depositária até que a situação fiscal seja regularizada.
Segundo a Sefaz, a fiscalização do transporte de mercadorias ocorre de forma permanente em rodovias e outros pontos estratégicos do Espírito Santo.
O objetivo é identificar cargas em situação irregular, garantir o recolhimento dos impostos e combater práticas que prejudiquem a arrecadação pública e empresas que mantêm suas obrigações fiscais em dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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