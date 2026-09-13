ES registra mais de 1,5 mil desaparecimentos em 2026; 282 pessoas foram localizadas

O Espírito Santo contabilizou 1.559 registros de desaparecimento em 2026, segundo dados levantados até o dia 20 de agosto.



Entre as pessoas registradas como desaparecidas neste ano, 282 já foram localizadas. Desse total, 262 foram encontradas com vida e 20 falecidas.

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O Banco Estadual de Perfis Genéticos reúne atualmente DNA de 450 familiares de pessoas desaparecidas, representando 352 famílias.



Somente em 2026, foram realizadas 40 novas coletas de material genético.

Por meio das comparações feitas no banco de DNA, 34 pessoas já foram identificadas, sendo cinco casos solucionados em 2026.



Do total de identificações, cinco ocorreram com a participação de outros estados, mostrando a importância da integração dos bancos de perfis genéticos.

O banco capixaba também possui perfis de 549 pessoas ainda não identificadas, sendo 12 vivas e 537 falecidas.



Como o sistema é atualizado continuamente, uma correspondência genética pode ocorrer tanto no momento da inclusão do perfil quanto anos depois, o que mantém aberta a possibilidade de esclarecimento de casos antigos.

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