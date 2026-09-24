Espírito Santo anuncia voo experimental direto entre Buenos Aires e Vitória

O Espírito Santo dará um novo passo para ampliar sua presença no turismo internacional com o anúncio de um voo experimental direto entre Buenos Aires, na Argentina, e Vitória. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à atração de turistas argentinos e ao fortalecimento das relações comerciais entre os dois mercados.

O lançamento oficial está marcado para segunda-feira (28), às 15h30, durante a Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), realizada no complexo La Rural, em Buenos Aires. O anúncio acontecerá no estande da Embratur.

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A iniciativa reúne o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Turismo, Sebrae/ES, Conselho Estadual de Turismo, CET/Fecomércio e Embratur.

O voo experimental faz parte do Projeto de Internacionalização do destino Espírito Santo, que prevê ações de promoção turística e comercial ao longo do segundo semestre.

ES mira mercado argentino

A estratégia considera a Argentina um dos principais mercados para a expansão do turismo capixaba. O país é o maior emissor de turistas internacionais para o Brasil, com mais de 3,3 milhões de visitantes argentinos por ano, segundo os dados apresentados pelo projeto.

Entre os principais atrativos buscados por esse público estão praias e destinos litorâneos, segmento no qual o Espírito Santo pretende ampliar sua divulgação.

A iniciativa também segue diretrizes do Plano de Marketing Turístico do Espírito Santo 2026–2030 e do Plano Brasis, da Embratur.

Um dos diferenciais explorados na campanha será a proximidade entre litoral e montanha. A estratégia destaca roteiros que permitem combinar destinos como Guarapari e Domingos Martins ou Pedra Azul em aproximadamente 90 minutos de deslocamento.

Espírito Santo será promovido em Buenos Aires

Durante a FIT 2026, o Espírito Santo terá um espaço próprio para apresentar seus destinos a operadores, agentes de viagens e ao público consumidor.

O estande contará com degustação de cafés especiais, distribuição de materiais sobre praias e hotelaria e ações voltadas à comercialização de roteiros turísticos.

No dia 27, a programação terá uma Master Class & Cooking Show com foco em cafés especiais, além da apresentação do vídeo institucional “Sol & Praia”.

Já no dia 28, voltado principalmente ao mercado profissional de turismo, acontecerá o anúncio do voo experimental entre Buenos Aires e Vitória.

Semana do Espírito Santo na Argentina

Outra frente da estratégia será a Semana do Espírito Santo na Argentina, prevista para ocorrer entre os dias 17 e 24 de outubro.

Durante o período, o Estado pretende promover seus destinos para consumidores, agências e operadoras de viagens. Também estão previstas ações voltadas à aproximação de empresas capixabas e argentinas.

A programação terá ativações no Shopping Palermo, em Buenos Aires, além de roadshows nas cidades de Córdoba e Rosário.

A proposta é apresentar o Espírito Santo como alternativa de viagem com praias, montanhas, gastronomia e cultura, além de ampliar a possibilidade de uma conexão aérea direta entre a Argentina e Vitória.

Caso a operação avance para voos sazonais ou regulares, a ligação permitirá ao turista argentino chegar diretamente ao Espírito Santo sem precisar realizar conexões em outros grandes aeroportos brasileiros.

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