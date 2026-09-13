Espírito Santo está entre os estados governados pelo MDB em 2026; veja mapa do país
Espírito Santo integra o grupo de cinco UFs governadas pelo MDB em 2026. Levantamento do Brasil em Mapas mostra divisão partidária dos estados.
O Espírito Santo está entre as cinco unidades da Federação governadas pelo MDB em setembro de 2026, segundo levantamento divulgado pelo Brasil em Mapas.
No Estado, o partido ocupa o Palácio Anchieta com Ricardo Ferraço, que assumiu o governo em 2 de abril deste ano após a saída de Renato Casagrande, do PSB, para disputar uma vaga no Senado.
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Com cinco governos estaduais, o MDB aparece como a segunda legenda com maior presença nos Executivos estaduais brasileiros. O partido fica atrás apenas do PSD, que comanda seis unidades da Federação.
De acordo com o levantamento do Brasil em Mapas, a distribuição dos 26 estados e do Distrito Federal em setembro de 2026 é:
PSD: 6 UFs
MDB: 5 UFs
PT: 4 UFs
PP: 4 UFs
Republicanos: 4 UFs
União Brasil: 2 UFs
PL: 1 UF
Sem partido: 1 UF
Assim, o partido que atualmente governa o Espírito Santo está atrás apenas do PSD em número de administrações estaduais.
Cenário do ES mudou em abril
A configuração partidária capixaba mudou ao longo de 2026. Renato Casagrande deixou o governo em abril e Ricardo Ferraço, então vice-governador, assumiu definitivamente o Executivo estadual. Ferraço é filiado ao MDB e disputa a eleição de 2026 como candidato à permanência no cargo.
Casagrande, por sua vez, permanece filiado ao PSB e concorre ao Senado. A convenção estadual do partido oficializou a candidatura em julho e confirmou apoio a Ricardo Ferraço na disputa pelo governo capixaba.
Brasil em Mapas também analisa posicionamento político
Além de contabilizar as filiações partidárias dos governadores, o Brasil em Mapas utiliza uma metodologia própria para contextualizar o posicionamento político dos governos estaduais.
A análise reúne uma referência acadêmica de Bolognesi, Ribeiro e Codato (2023), o comportamento dos partidos em três votações selecionadas na Câmara dos Deputados e o posicionamento público dos governadores.
Entre as votações consideradas estão a PEC da Blindagem, o PL da Anistia e o PL da Dosimetria. Segundo o levantamento, as médias de alinhamento nessas votações foram de 98% para o PL, 95% para Republicanos, 91% para PP, 90% para União Brasil, 75% para MDB, 64% para PSD e 6% para PT.
A partir do conjunto de critérios, o Brasil em Mapas classifica os governos estaduais entre Direita, Centro-Direita, Centro-Esquerda e Esquerda. A classificação é metodológica e não representa uma definição oficial do Tribunal Superior Eleitoral.
Fonte: Brasil em Mapas, com dados do TSE, Câmara dos Deputados e Bolognesi, Ribeiro e Codato (2023).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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