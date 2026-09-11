“Estelionatário do Amor” é preso no Sul do ES acusado de estupro e cárcere privado
Homem de 37 anos tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio de Janeiro e foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia Civil.
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nesta quinta-feira (10), em Marataízes, um homem de 37 anos conhecido como “Estelionatário do Amor”.
Equipes da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim localizaram o suspeito no litoral Sul capixaba e cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.
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Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado por estupro e cárcere privado. Ele também aparece em apurações relacionadas a golpes financeiros aplicados contra pessoas com quem mantinha relacionamentos amorosos.
De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Edson Lopes Junior, a investigação indicou que o suspeito estaria escondido no Sul do Espírito Santo para evitar o cumprimento da ordem judicial.
Após levantamentos e trabalho de inteligência, os policiais identificaram a localização do homem e realizaram a prisão. Segundo a corporação, ele não ofereceu resistência durante a abordagem.
Depois da prisão, a equipe levou o investigado para a sede da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.
Em seguida, a Polícia Civil encaminhou o homem ao sistema prisional, onde ele permanecerá à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.
As autoridades agora devem adotar os procedimentos necessários para o recâmbio interestadual do suspeito.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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