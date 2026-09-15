Ex-prefeito José Tasso anuncia apoio à candidatura de Marcel Carone para deputado estadual

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e ex-deputado José Tasso declarou apoio à candidatura de Marcel Carone a deputado estadual nas eleições de 2026. O apoio foi divulgado nesta segunda-feira (14), nas redes sociais de Carone. Ele fez um pedido de votos direcionado aos eleitores de Cachoeiro e de outros municípios do Sul do Espírito Santo.

Em vídeo, Tasso destacou a experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos de vida pública e afirmou que decidiu pedir o apoio de familiares e amigos para o candidato, pois ele reúne características que considera importantes para exercer um mandato na Assembleia Legislativa.

“Meus amigos e minhas queridas amigas da minha cidade de Cachoeiro de Itapemirim e de todo o Sul do Espírito Santo, todos vocês me conhecem. A vida pública que eu abracei durante mais de 20 anos me permite pedir a você, à sua família e aos seus amigos o voto de deputado estadual para um jovem, talentoso, preparado, vocacionado para a vida pública, que é Marcel Carone”, diz Tasso.

Ao justificar a escolha, o ex-prefeito também destacou a trajetória de Idalecio Carone, pai do candidato, na comunicação de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda lembrou o papel desempenhado por ele na implementação da televisão no município e ressaltou a relação de Marcel com essa história.

“Quem é o Marcel? O Marcel é filho do Idalecio Carone, que é responsável pela criação da televisão em Cachoeiro, pioneiro na arte da comunicação em nossa cidade e no Sul do estado. E Marcel, seu filho, é candidato a deputado estadual. E é para ele que eu vou dirigir o meu voto e pedir o voto, o apoio seu para Marcel Carone”, afirma Tasso.

Filho do ex-prefeito Raimundo Araújo de Andrade, José Tasso construiu uma trajetória política tendo como base Cachoeiro de Itapemirim. Foi deputado estadual, deputado federal e prefeito da Capital Secreta, além de ter presidido a EDP.

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