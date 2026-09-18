Feira da Bondade terá exposição de artesanato local e programação para famílias

A 41ª Feira da Bondade começa nesta sexta-feira (18) e vai até o domingo (20) com diversas atrações para as famílias, naquela que é considerada a maior festa de solidariedade do Espírito Santo. Esta edição reforça o seu tradicional objetivo de trazer o público para perto da comunidade, num grandioso evento de diversão para a família e valorização do trabalho de entidades que desenvolvem trabalho social e também da mão de obra criativa do município.

Pensando nisso, a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) realizou uma seleção com os artesãos interessados em expor ou comercializar seus produtos de forma gratuita durante o evento. São eles: Angelina Feletti, Lindaura Margarida, Sabrina Gonçalves, Laís Scharra Santana, Daiana Carla da Silva, Tchelem Soares, Caroline Gomes Alves, Michele Moreira e Associações Arteci e Cachuarte. Todos terão um espaço especial gratuito para apresentar seus produtos a diversos visitantes.

Leia também: Art Samba, Jakin Soares e Comichão abrem a Feira da Bondade nesta sexta

De acordo com a secretária da pasta, Ednalva Marin, poder contar com a participação desses artistas da terra reafirma o grande e solidário objetivo do evento. “A Feira da Bondade sempre promoveu um grande encontro de famílias, amigos e visitantes, que juntos, celebram a solidariedade, cultura e valorização da nossa região”, disse.

Fique ligado

A 41ª Feira da Bondade acontece no Parque de Exposições de Cachoeiro. A expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas durante o evento. Para entrar no evento, o visitante deverá levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às instituições filantrópicas do município. O estacionamento será gratuito.

Programação

18 de setembro — Sexta-feira

17h — Abertura dos portões

19h — Solenidade de abertura

19h30 — Art Samba

20h30 — Jakin Soares

22h — Banda Comichão

19 de setembro — Sábado

11h — Abertura dos portões

13h30 — Apresentação do Grupo Escoteiros Baden-Powell

14h — Grupo de Dança Vovó Matilde

14h30 — Grupo de Dança Infantil da professora Ana Rita

15h — Grupo de Dança Infantil Villagindo

15h30 — Desfile Solidário

17h — Jessica Patroa

19h — Os Reis do Paredão

21h — Banda Agitaê

23h — João Neto e Frederico

20 de setembro — Domingo

9h — Abertura dos portões

9h — Dia C — Cooperar

12h — Tradicional almoço de domingo

12h — SambaApae

12h30 — Maru

13h30 às 14h30 — Entrega das camisas da Corrida Kids da Bondade

14h30 — DJ Jorge

15h30 — Corrida Kids da Bondade

16h — As Guerreiras: uma aventura original derivada das Guerreiras do K-Pop — show infantil

17h — Pagode do Duda

18h30 — Encerramento oficial

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui