Feira da Bondade terá exposição de artesanato local e programação para famílias
A 41ª Feira da Bondade começa nesta sexta-feira (18) e vai até o domingo (20) com diversas atrações para as famílias, naquela que é considerada a maior festa de solidariedade do Espírito Santo. Esta edição reforça o seu tradicional objetivo de trazer o público para perto da comunidade, num grandioso evento de diversão para a família e valorização do trabalho de entidades que desenvolvem trabalho social e também da mão de obra criativa do município.
Pensando nisso, a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) realizou uma seleção com os artesãos interessados em expor ou comercializar seus produtos de forma gratuita durante o evento. São eles: Angelina Feletti, Lindaura Margarida, Sabrina Gonçalves, Laís Scharra Santana, Daiana Carla da Silva, Tchelem Soares, Caroline Gomes Alves, Michele Moreira e Associações Arteci e Cachuarte. Todos terão um espaço especial gratuito para apresentar seus produtos a diversos visitantes.
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De acordo com a secretária da pasta, Ednalva Marin, poder contar com a participação desses artistas da terra reafirma o grande e solidário objetivo do evento. “A Feira da Bondade sempre promoveu um grande encontro de famílias, amigos e visitantes, que juntos, celebram a solidariedade, cultura e valorização da nossa região”, disse.
Fique ligado
A 41ª Feira da Bondade acontece no Parque de Exposições de Cachoeiro. A expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas durante o evento. Para entrar no evento, o visitante deverá levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às instituições filantrópicas do município. O estacionamento será gratuito.
Programação
18 de setembro — Sexta-feira
- 17h — Abertura dos portões
- 19h — Solenidade de abertura
- 19h30 — Art Samba
- 20h30 — Jakin Soares
- 22h — Banda Comichão
19 de setembro — Sábado
- 11h — Abertura dos portões
- 13h30 — Apresentação do Grupo Escoteiros Baden-Powell
- 14h — Grupo de Dança Vovó Matilde
- 14h30 — Grupo de Dança Infantil da professora Ana Rita
- 15h — Grupo de Dança Infantil Villagindo
- 15h30 — Desfile Solidário
- 17h — Jessica Patroa
- 19h — Os Reis do Paredão
- 21h — Banda Agitaê
- 23h — João Neto e Frederico
20 de setembro — Domingo
- 9h — Abertura dos portões
- 9h — Dia C — Cooperar
- 12h — Tradicional almoço de domingo
- 12h — SambaApae
- 12h30 — Maru
- 13h30 às 14h30 — Entrega das camisas da Corrida Kids da Bondade
- 14h30 — DJ Jorge
- 15h30 — Corrida Kids da Bondade
- 16h — As Guerreiras: uma aventura original derivada das Guerreiras do K-Pop — show infantil
- 17h — Pagode do Duda
- 18h30 — Encerramento oficial
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