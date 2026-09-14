Festival do Abacaxi 2026 terá shows, concursos e atrações em Marataízes
A programação reúne shows musicais, concursos, homenagens e atividades esportivas para o público durante todo o fim de semana.
O Festival do Abacaxi 2026 promete movimentar Brejo dos Patos, em Marataízes, com três dias de programação voltada à cultura, música e tradição rural. Considerada a maior festa rural do Espírito Santo, a celebração acontece entre os dias 25 e 27 de setembro.
A programação reúne shows musicais, concursos, homenagens e atividades esportivas para o público durante todo o fim de semana.
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As atrações
Na sexta-feira (25), a festa começa às 19h, com a apresentação de Brandão Vaqueiro. Em seguida, às 20h, sobe ao palco a Banda Delírios. O encerramento da noite fica por conta de Beijo Apimentado, às 22h.
O sábado (26) terá atividades durante todo o dia. Pela manhã, às 8h, acontece o Passeio Ciclístico. Às 18h30, o público acompanha as homenagens, seguido pelo show de David Babin, às 19h.
Ainda no sábado, o evento realiza o tradicional Concurso Rainha do Abacaxi, às 20h. Depois, às 21h, será a vez de Flesh Martins se apresentar, com encerramento da noite pela Banda Djavú, às 22h30.
No domingo (27), a programação começa cedo, às 8h, com a Corrida do Abacaxi. À tarde, às 14h, ocorre o Concurso Culinário, seguido pelo show infantil do Papa-Léguas, às 16h.
O encerramento do Festival do Abacaxi 2026 acontece às 21h, com a apresentação de Misaias Oliveira. A festa reforça a tradição rural de Marataízes e celebra a cultura ligada à produção do abacaxi na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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