Festival do Abacaxi começa hoje em Marataízes com shows; veja as atrações

O Festival do Abacaxi 2026 começa nesta sexta-feira (25) em Brejo dos Patos, Marataízes. A primeira noite terá três atrações musicais e abre uma programação que segue até domingo (27), com shows, concursos e atividades esportivas.

Brandão Vaqueiro abre a programação musical às 19h. O cantor apresenta um repertório que mistura piseiro, forró e sertanejo de raiz. Ele também ganhou espaço nas redes sociais com conteúdos ligados ao universo rural, às cavalgadas e à música de vaquejada.

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Entre as músicas e interpretações que circulam nas plataformas digitais estão “Apaga Apaga Apaga”, “Pra que sofrer”, “Digitando com o Chifre” e “Abacaxi de Marataízes”. Esta última cria uma ligação especial entre o artista e a festa realizada no município.

Após Brandão Vaqueiro, a Banda Delírios assume o palco às 20h. O grupo Beijo Apimentado encerra a primeira noite do Festival do Abacaxi, com apresentação marcada para as 22h.

Festival continua no sábado

No sábado (26), as atividades começam às 8h, com o Passeio Ciclístico. Às 18h30, o festival promove homenagens. David Babin se apresenta às 19h.

O tradicional Concurso Rainha do Abacaxi acontece às 20h. Flesh Martins sobe ao palco às 21h e, às 22h30, a Banda Djavú encerra a programação musical do segundo dia.

Mais atrações

No domingo (27), a Corrida do Abacaxi abre as atividades às 8h. O Concurso Culinário acontece às 14h. Às 16h, o público poderá acompanhar o show infantil do Papa-Léguas.

Misaias Oliveira encerra o Festival do Abacaxi 2026. O cantor sobe ao palco às 21h e fecha os três dias de programação em Brejo dos Patos.

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