Festival do Abacaxi tem show infantil com Guerreiras do K-Pop neste domingo

O Festival do Abacaxi 2026 chega ao último dia neste domingo (27), em Brejo dos Patos, Marataízes. A programação reserva uma atração especial para as crianças, além de atividades durante a tarde e show musical à noite.

Às 16h, o Papa-Léguas Show apresenta as Guerreiras do K-Pop. A atração promete reunir música, dança e diversão em um momento voltado para a criançada e toda a família.

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Antes do espetáculo infantil, o público poderá acompanhar o Concurso Culinário, marcado para as 14h. As atividades seguem ao longo do dia em Brejo dos Patos.

À noite, Misaias Oliveira encerra o Festival do Abacaxi 2026. O cantor sobe ao palco às 21h e fecha os três dias de programação.

Festival começou na sexta-feira

A festa começou na sexta-feira (25), com três atrações musicais. Brandão Vaqueiro abriu a programação às 19h, com repertório que mistura piseiro, forró e sertanejo de raiz.

Na sequência, a Banda Delírios assumiu o palco às 20h. O grupo Beijo Apimentado encerrou a primeira noite, com apresentação às 22h.

No sábado (26), a programação começou às 8h, com o Passeio Ciclístico. O festival também promoveu homenagens às 18h30. David Babin se apresentou às 19h.

O tradicional Concurso Rainha do Abacaxi aconteceu às 20h. Depois, Flesh Martins subiu ao palco às 21h, enquanto a Banda Djavú encerrou a programação musical do sábado às 22h30.

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