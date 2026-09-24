Frente fria avança pelo litoral e mantém tempo instável no ES

A frente fria que avança pelo mar, na altura do litoral capixaba, mantém o tempo instável no Espírito Santo nesta quinta-feira (24). A previsão indica muita nebulosidade e chuva em diferentes momentos do dia em grande parte do Estado.

Segundo o Incaper, as regiões Sul, Serrana, Grande Vitória, Noroeste e Nordeste terão céu carregado e possibilidade de chuva.

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No extremo norte capixaba, o céu também permanece nublado, mas sem previsão de precipitação.

Na Grande Vitória, os termômetros devem variar entre 18°C e 26°C. A previsão é de muitas nuvens e chuva em alguns períodos.

Na Região Sul, as temperaturas ficam entre 17°C e 26°C nas áreas menos elevadas. Nos pontos mais altos, os termômetros podem marcar de 16°C a 24°C.

Na Região Serrana, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 25°C nas áreas mais baixas. Nas regiões de maior altitude, a temperatura pode cair para 15°C, com máxima de 23°C.

No Noroeste, as temperaturas variam entre 19°C e 27°C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 25°C. Já na Região Nordeste, os termômetros ficam entre 18°C e 26°C.

A Região Norte terá céu nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18°C e 28°C. De acordo com o Incaper, o avanço da frente fria também provoca ligeiro declínio das temperaturas nas áreas mais ao sul do Espírito Santo.

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