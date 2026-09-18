Golpistas usam nome, endereço e até profissão para ameaçar moradores no ES
Criminosos se passam por integrantes de facção, usam dados pessoais das vítimas e exigem dinheiro sob ameaça.
A Polícia Civil do Espírito Santo alertou moradores de Colatina e região para o chamado golpe do falso traficante, em que criminosos se passam por integrantes de facções para ameaçar vítimas e exigir pagamentos.
Segundo a 15ª Delegacia Regional de Colatina, os golpistas fazem contato por telefone ou WhatsApp e citam informações como nome completo, endereço, bairro e profissão para tornar as ameaças mais convincentes.
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Em um caso registrado nesta quinta-feira (17), uma mulher de 39 anos recebeu uma ligação em que o criminoso mencionou seu nome completo, endereço e afirmou possuir fotografias dela. Durante a conversa, ele exigiu cerca de R$ 3 mil como uma suposta “taxa de proteção”.
Ainda conforme o relato, o homem afirmou pertencer ao Comando Vermelho e fez ameaças contra a vítima. Ela encerrou a chamada e não atendeu a uma nova tentativa de contato feita pelo mesmo número.
O chefe da 15ª Delegacia Regional, delegado Líbero Penello de Carvalho Filho, afirmou que o caso não indica uma cobrança real de facção criminosa. Segundo ele, trata-se de uma tentativa de estelionato baseada no medo e na intimidação.
A Polícia Civil explica que os criminosos podem obter informações pessoais em vazamentos de dados, cadastros antigos, listas comerciais, redes sociais e até informações relacionadas a chaves Pix. A partir desses dados, os golpistas montam um roteiro para convencer a vítima de que está sendo monitorada.
A orientação é não fazer pagamentos, encerrar o contato, bloquear o número e preservar mensagens, áudios e capturas de tela. A polícia também recomenda evitar o compartilhamento de informações alarmistas sem confirmação.
As vítimas podem registrar ocorrência pela Delegacia Online ou procurar presencialmente a 15ª Delegacia Regional de Colatina.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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