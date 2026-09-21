Homem é preso por sequestrar e estuprar jovem após festa no ES

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (21), em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, suspeito de sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar uma jovem de 21 anos.

O crime teria ocorrido na madrugada de 12 de setembro, durante a primeira noite da festa do município.

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Segundo o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o suspeito teria seguido a jovem de carro depois que ela deixou o evento.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem teria obrigado a vítima a entrar no veículo e, em seguida, a levado até o local onde morava. No imóvel, ela teria sido mantida em cárcere e violentada sexualmente.

A vítima conseguiu sair do local após atender às exigências do suspeito. Logo depois, procurou a Polícia Civil e denunciou o crime.

Policiais da Delegacia de Rio Bananal, com apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, iniciaram as investigações e identificaram o suspeito. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva, posteriormente autorizada pela Justiça.

O homem foi localizado em casa, em Rio Bananal, e não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e, depois, ao sistema prisional.

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