Homem relata ameaça de grupo durante disputa por terreno em Cachoeiro
Segundo registro da Guarda Municipal, cinco homens chegaram de motocicleta a uma área de extração de areia; um deles teria exibido uma arma de fogo durante a abordagem.
Um trabalhador relatou ter sido ameaçado durante uma abordagem de cinco homens em uma área às margens da ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência aconteceu na tarde de segunda-feira (15), na região da Rodovia Safra, no bairro Tijuca.
De acordo com o boletim registrado pela Guarda Civil Municipal, o homem trabalhava na extração de areia em uma área pertencente ao Ipaci quando o grupo chegou ao local utilizando motocicletas.
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Segundo o relato feito aos agentes, um dos homens se aproximou e afirmou que o terreno pertenceria à mãe dele e que teria direito sobre a propriedade.
Durante a abordagem, o trabalhador afirmou ter percebido que o homem carregava uma arma de fogo, aparentemente acompanhada de dois carregadores.
Ainda conforme o registro, o suspeito teria feito diversas ameaças contra o trabalhador enquanto alegava ter direito sobre a área. A vítima disse aos guardas que se sentiu ameaçada principalmente pela presença da arma.
Equipes da Guarda Municipal foram acionadas e seguiram até o endereço. Quando chegaram, porém, os cinco homens já haviam deixado o local nas motocicletas.
O trabalhador informou que não conseguiu identificar os envolvidos, nem repassar características físicas ou detalhes dos veículos utilizados pelo grupo.
A Guarda Municipal realizou as diligências consideradas cabíveis e registrou a ocorrência para as providências necessárias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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