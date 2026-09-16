Homens são presos após furto em obra e materiais são recuperados no ES

Dois homens, de 38 e 46 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira (15), suspeitos de furtar ferramentas e utensílios de uma residência em construção em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante a noite em uma obra localizada no Loteamento Rogério, no bairro Pinheirinho. Os autores teriam arrombado a porta do imóvel para retirar os objetos.

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Após o registro da ocorrência, policiais da Delegacia de Pinheiros iniciaram as diligências e analisaram imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades.

As gravações mostraram dois homens transportando os materiais em carrinhos de obra. Em outro momento, eles aparecem caminhando próximo a um posto de combustíveis e carregando parte dos objetos nas mãos.

Câmeras ajudaram na identificação

De acordo com o delegado Gustavo Carvalho, responsável pela unidade, as imagens e outras informações reunidas durante a investigação permitiram identificar os dois suspeitos.

Um dos homens, de 46 anos, já era conhecido pela polícia por envolvimento em furtos na cidade. O segundo, de 38 anos, havia trabalhado temporariamente na mesma obra no fim de semana anterior ao crime.

Os policiais seguiram até uma residência no bairro Canário. Com autorização de uma moradora, a equipe entrou no imóvel e encontrou os dois suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, eles admitiram ter escondido os materiais e indicaram onde os objetos estavam guardados.

Ferramentas avaliadas em R$ 3 mil são recuperadas

Entre os itens recuperados estavam furadeiras, parafusadeiras, uma esmerilhadeira, um martelete, uma serra mármore e um tacho de alumínio.

A vítima reconheceu os bens, avaliados em aproximadamente R$ 3 mil, e recebeu os materiais de volta.

A Polícia Civil autuou os dois homens em flagrante por furto qualificado. Após os procedimentos na delegacia, eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecem à disposição da Justiça.

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