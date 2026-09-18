Hospital Evangélico reforça pedido por doadores de sangue em Cachoeiro

O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim fez um apelo urgente por doadores dos tipos sanguíneos AB positivo e AB negativo.

De acordo com a instituição, os estoques desses dois tipos estão em estado crítico, o que aumenta a necessidade de novas doações.

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Para ampliar o atendimento aos doadores, o Banco de Sangue funciona também aos sábados, das 7h às 11h.

A unidade fica na Rua Mario Imperial, 45, bairro Ferroviários, ao lado do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Quem precisar de mais informações pode entrar em contato pelo telefone (28) 3526-6232.

A instituição reforça o pedido para que pessoas aptas à doação procurem o Banco de Sangue e contribuam para a recomposição dos estoques.

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