Segurança

Mais de 2 toneladas de carvão são apreendidas e seis fornos interditados no ES

Fiscalização encontrou irregularidades na produção de carvão vegetal e interditou seis fornos que estavam em funcionamento.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Mais de duas toneladas de carvão vegetal produzido de forma irregular foram apreendidas durante uma operação em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A fiscalização também interditou seis fornos que estavam em funcionamento.

A ação aconteceu nessa terça-feira (29) e reuniu a Polícia Civil, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

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A operação teve como objetivo combater a produção ilegal de carvão vegetal na região Norte do Estado. As equipes também verificaram as condições de funcionamento dos locais fiscalizados.

Durante a vistoria, os agentes identificaram irregularidades relacionadas às atividades desenvolvidas no empreendimento. Diante da situação, apreenderam o carvão e determinaram a interdição dos seis fornos.

Responsável poderá responder criminalmente

O responsável pelo empreendimento será responsabilizado criminalmente pela prática prevista no artigo 60 da Lei nº 9.605/1998, além de ficar sujeito às medidas administrativas e demais providências legais cabíveis.

A fiscalização integrada busca ampliar o combate às atividades clandestinas e reforçar a proteção dos recursos ambientais na região.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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