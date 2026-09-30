Mais de 2 toneladas de carvão são apreendidas e seis fornos interditados no ES
Fiscalização encontrou irregularidades na produção de carvão vegetal e interditou seis fornos que estavam em funcionamento.
Mais de duas toneladas de carvão vegetal produzido de forma irregular foram apreendidas durante uma operação em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A fiscalização também interditou seis fornos que estavam em funcionamento.
A ação aconteceu nessa terça-feira (29) e reuniu a Polícia Civil, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação teve como objetivo combater a produção ilegal de carvão vegetal na região Norte do Estado. As equipes também verificaram as condições de funcionamento dos locais fiscalizados.
Durante a vistoria, os agentes identificaram irregularidades relacionadas às atividades desenvolvidas no empreendimento. Diante da situação, apreenderam o carvão e determinaram a interdição dos seis fornos.
Responsável poderá responder criminalmente
O responsável pelo empreendimento será responsabilizado criminalmente pela prática prevista no artigo 60 da Lei nº 9.605/1998, além de ficar sujeito às medidas administrativas e demais providências legais cabíveis.
A fiscalização integrada busca ampliar o combate às atividades clandestinas e reforçar a proteção dos recursos ambientais na região.
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