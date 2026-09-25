Mais de 200 famílias recebem títulos de propriedade no Gilson Carone

Uma noite marcada por emoção, reencontros e pela realização de um sonho aguardado há mais de 30 anos. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizou, na noite desta quarta-feira (23), a entrega de 202 títulos de regularização fundiária a moradores do bairro Gilson Carone.

O evento reuniu mais de 500 pessoas, entre beneficiários, integrantes da comunidade, autoridades e representantes das instituições envolvidas no processo. A expressiva participação popular transformou o momento em uma grande celebração no bairro.

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Para as 202 famílias, a entrega representa o fim de uma espera de mais de 30 anos e a conquista da segurança jurídica sobre a propriedade dos imóveis onde construíram suas casas e suas histórias.

A solenidade contou com a presença do prefeito Theodorico Ferraço, da primeira-dama Norma Ayub, vereadores, secretários municipais, servidores e integrantes da Comissão Especial de Análise de Projetos de Regularização Fundiária (COERF). Também participaram Kamila da Silva Borges e Pedro Volmey Guerra Oliveira, representando Juliano de Salles, oficial do Cartório da 1ª Zona de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A participação do Registro de Imóveis marcou uma etapa importante do processo, responsável pelo reconhecimento formal da propriedade em nome das famílias beneficiadas.

Um reencontro com a história

Para o prefeito Theodorico Ferraço, a solenidade teve um significado especial. Mais de três décadas depois da destinação dos imóveis às famílias da comunidade, ele retornou ao Gilson Carone como prefeito para participar da entrega dos títulos definitivos.

“Voltar aqui depois de mais de 30 anos e poder olhar para essas famílias tem um significado muito especial. Naquela época, demos um passo importante para que essas pessoas pudessem construir aqui suas casas e suas vidas. Hoje, depois de três décadas, tenho a felicidade de voltar como prefeito para entregar o documento que reconhece definitivamente esse patrimônio. São gerações que cresceram aqui, famílias que construíram suas histórias neste bairro. É um momento que emociona e que ficará marcado na história do Gilson Carone e também na minha vida”, destacou Ferraço.

O prefeito também ressaltou a importância de fortalecer a estrutura municipal de habitação e regularização fundiária para ampliar o atendimento a outras comunidades.

“Esses 202 títulos mostram que vale a pena investir, estruturar as equipes e fortalecer as políticas de habitação e regularização fundiária. Ainda temos muito trabalho pela frente. Queremos dar condições para que a Prefeitura avance mais rápido e para que muitas outras famílias de Cachoeiro também tenham a segurança de receber o título definitivo de seus imóveis”, afirmou.

Trabalho retomado e estruturado

A primeira-dama Norma Ayub, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no início da atual gestão, relembrou o trabalho de reorganização dos processos de regularização fundiária que contribuiu para o avanço das ações até a entrega dos títulos.

“Quando iniciamos esse trabalho, sabíamos que tínhamos um grande desafio. Era necessário reorganizar os processos, fortalecer a equipe e dar andamento a uma demanda esperada há tantos anos pelas famílias. Por isso, é uma emoção muito grande estar aqui e ver o resultado chegando às mãos dos moradores. Cada título entregue representa uma família que passa a ter mais segurança e tranquilidade”, destacou Norma.

Ela também ressaltou a participação dos servidores e das instituições envolvidas nas diferentes etapas do processo.

Segurança, patrimônio e dignidade

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destacou o significado social e patrimonial da regularização para as famílias.

“Não estamos entregando apenas um documento. Estamos encerrando uma espera de mais de três décadas para essas famílias. Podemos imaginar a emoção de alguém que construiu sua casa, criou seus filhos e sua história aqui e que agora pode ter em mãos o título definitivo do seu imóvel. Isso significa segurança, patrimônio e dignidade”, afirmou.

Eder também destacou o trabalho desenvolvido pela COERF, pelas equipes municipais e pelas instituições envolvidas.

“Chegar a esta entrega exigiu trabalho técnico, dedicação dos nossos servidores e integração entre diferentes setores e instituições. É importante reconhecer a COERF, nossas equipes e também o Registro de Imóveis, que tem papel fundamental para que todo esse trabalho resulte efetivamente no registro da propriedade para as famílias”, acrescentou.

Regularização terá continuidade

A entrega dos 202 títulos no Gilson Carone representa uma etapa das ações de regularização fundiária que terão continuidade no município. A administração municipal pretende avançar nos processos existentes e ampliar a capacidade de atendimento em outras comunidades.

“Hoje comemoramos 202 famílias, mas não queremos parar aqui. Pelo contrário: o trabalho está apenas começando. Temos muito a fazer e muitas entregas pela frente. O nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a política de regularização fundiária e habitação para que esse mesmo momento de alegria possa chegar a muitas outras famílias de Cachoeiro”, concluiu Eder.

A prefeitura seguirá trabalhando na estruturação das políticas de habitação e regularização fundiária, com fortalecimento das equipes e articulação entre os setores envolvidos, buscando ampliar o número de imóveis regularizados no município.

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