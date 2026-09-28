Mais de 500 capixabas registram intenção de doar órgãos

Declarar formalmente a intenção de doar órgãos já pode ser feito sem sair de casa. No Espírito Santo, 528 pessoas solicitaram a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) desde a criação do serviço, em 2024. O procedimento é gratuito e ocorre pela internet.

Os números ganham destaque durante o Setembro Verde, campanha de conscientização sobre a doação de órgãos. Atualmente, mais de 49 mil pessoas aguardam um transplante no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde apresentados neste mês.

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No Espírito Santo, os Cartórios de Notas contabilizaram 322 solicitações da AEDO em 2024. Em 2025, foram outras 151. Já em 2026, os dados mais recentes da plataforma apontam 55 pedidos.

Desde a criação do serviço, São Paulo registrou 9.399 solicitações. Paraná aparece com 3.818, seguido pelo Rio de Janeiro, com 2.930; Minas Gerais, com 2.172; e Rio Grande do Sul, com 2.012. A plataforma já recebeu manifestações em todas as unidades da Federação.

Mais de 49 mil pessoas esperam por transplante

A demanda por transplantes permanece elevada no país. Dos mais de 49 mil pacientes que aguardam um órgão, cerca de 45 mil esperam por um rim, segundo os dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

Um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) também aponta 37.719 pessoas na fila por uma córnea. O número representa crescimento de 15% em comparação com dezembro de 2025.

Outro desafio é a recusa familiar. A taxa média no país gira em torno de 45%. Entre os motivos apontados estão o desconhecimento da família sobre a vontade do potencial doador, além de dúvidas e receios sobre o procedimento.

Mesmo com a manifestação registrada em vida, a retirada de órgãos após a morte depende da autorização da família. Por isso, além de formalizar a intenção, comunicar a decisão aos familiares continua sendo uma etapa importante.

“A AEDO oferece aos capixabas um caminho oficial, gratuito e seguro para declarar a intenção de doar órgãos. Ao lado do registro, é fundamental que essa escolha seja conversada com a família, para que a vontade do doador seja conhecida e possa orientar uma decisão futura”, afirma Márcio Oliva Romaguera, presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg/ES).

Como registrar a intenção de doar órgãos

O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) criou a AEDO por meio da plataforma e-Notariado. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou o serviço nacionalmente.

Para realizar o procedimento, o interessado acessa a plataforma da AEDO, informa os dados solicitados e escolhe um Cartório de Notas. Depois, participa de uma videoconferência com um tabelião para confirmar a identidade e a vontade de se tornar doador.

Após a assinatura eletrônica, o documento passa a integrar a Central Nacional de Doadores de Órgãos e fica disponível para consulta pelos profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes.

O cidadão pode escolher quais órgãos, tecidos ou partes do corpo deseja doar. Também pode revogar a autorização posteriormente. Todo o processo ocorre de forma digital, sem necessidade de comparecer presencialmente ao cartório.

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