Mais de 700 apoiadores se reúnem em Cachoeiro em apoio a Ricardo Ferraço

Mais de 700 apoiadores participaram, na noite desta terça-feira (29), de um grande movimento em apoio à candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) ao Governo do Espírito Santo, no Clube Caçadores, em Cachoeiro de Itapemirim.

O encontro reuniu candidatos a deputado estadual e federal, secretários municipais, lideranças políticas e apoiadores da candidatura. Entre os participantes estavam a primeira-dama de Cachoeiro, Norma Ayub, e o vice-prefeito Júnior Corrêa.

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O clima foi de entusiasmo e mobilização entre os participantes, que reforçaram o apoio a Ricardo Ferraço e defenderam a continuidade do projeto político atualmente desenvolvido no Espírito Santo.

A presença de mais de 700 pessoas também foi apontada pelos organizadores como demonstração da força da candidatura em Cachoeiro e da capacidade de mobilização das lideranças do município e da região Sul do Estado.

Durante o encontro, ganhou força entre os apoiadores a expectativa de uma vitória de Ricardo Ferraço ainda no primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro.

A mobilização reuniu representantes de diferentes setores e mostrou a articulação de lideranças municipais em torno da candidatura, com a presença de integrantes da administração de Cachoeiro e candidatos que disputam vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Na reta final da campanha, o movimento realizado no Clube Caçadores reforça a estratégia dos apoiadores de ampliar a mobilização e levar às ruas o apoio à candidatura de Ricardo Ferraço ao Governo do Espírito Santo.

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