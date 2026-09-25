Marataízes chama atenção por baixo número de mortes no trânsito em 2026

Marataízes registrou três mortes provocadas por acidentes de trânsito entre 1º de janeiro e 31 de agosto deste ano. O número coloca o município em um cenário diferente de outras cidades capixabas que contabilizaram dezenas de óbitos no mesmo período.

Os dados são do Observatório da Segurança Pública, divulgados pelo Governo do Espírito Santo. O levantamento ganha destaque nesta sexta-feira (25), quando é celebrado o Dia Nacional do Trânsito.

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Em todo o Espírito Santo, 674 pessoas morreram em acidentes de trânsito no período analisado. O número representa crescimento de 25,2% em comparação com o mesmo intervalo de 2022. Segundo o Atlas da Violência/Ipea, o Estado ocupa a 9ª posição no país em mortes por 100 mil habitantes.

Entre os municípios citados no levantamento, Linhares contabilizou 42 mortes no trânsito. O município, sexto mais populoso do Estado, registrou dois óbitos a mais que a Serra, cidade mais populosa do Espírito Santo, que teve 40 mortes.

Colatina aparece com 37 óbitos, enquanto Cachoeiro de Itapemirim contabilizou 35. Já Itapemirim, que possui população semelhante à de Marataízes, registrou 11 mortes no período.

Os motociclistas concentram metade das mortes registradas nas ruas, avenidas e rodovias capixabas. Foram 338 óbitos envolvendo esse grupo.

Na sequência aparecem os condutores de automóveis, com 94 mortes, e os pedestres, com 76. Os homens representam oito em cada dez vítimas fatais.

Os dados também mostram que 38,28% das pessoas que morreram tinham menos de 35 anos. A faixa dos 25 aos 34 anos concentra 20,92% das vítimas, seguida pelo grupo entre 35 e 44 anos, com 18,99%.

O período noturno, entre 18h e meia-noite, concentra pouco mais de um terço dos acidentes fatais. Os períodos da tarde e da manhã representam 24% cada, enquanto a madrugada responde por 16,47%. Em 2,67% dos casos, o horário não foi informado.

Apesar do baixo número de mortes registrado em Marataízes, o secretário municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Áureo Falcão, destacou que a cidade ainda registra muitos acidentes. Segundo ele, boa parte das ocorrências está relacionada ao desrespeito às normas de trânsito e à negligência.

“Nossa Guarda Civil Municipal (GCM) tem atuado na orientação de condutores e pedestres, mas somente isso não basta. As pessoas precisam ter consciência de que o Código Brasileiro de Trânsito deve ser respeitado. No trânsito, a vida vem em primeiro lugar e cada escolha consciente ajuda a preservar o futuro de todos”, afirmou.

O Dia Nacional do Trânsito faz referência à criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997. A data reforça ações e discussões voltadas à conscientização de motoristas, motociclistas e pedestres.

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