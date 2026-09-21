Moradores cobram medidas após violência em Jerônimo Monteiro; manifesto será apresentado na Câmara

Moradores de Jerônimo Monteiro vão levar à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (21), um manifesto coletivo com reivindicações relacionadas à segurança pública na cidade.

O documento será apresentado durante a Tribuna Popular na Câmara Municipal, a partir das 19h, pelo médico Francisco Senna de Oliveira Neto, representante da associação de moradores do bairro.

O ato ocorre após um idoso, de 90 anos, ficar ferido durante um assalto a uma barbearia na tarde de sábado (19), no Centro de Jerônimo Monteiro. O criminoso conseguiu pegar todo o dinheiro que estava no caixa e fugiu. Até o momento, ele ainda não foi localizado.

O idoso foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade do ferimento.

O caso aumentou a preocupação entre moradores, que relatam episódios envolvendo venda e consumo de drogas nas ruas.

“Já vem acontecendo com frequência nas ruas. Pessoas vendendo e consumindo drogas. As pessoas não estão mais saindo de casa a noite”, afirma.

Manifesto será entregue à Câmara Municipal

De acordo com o morador, uma reivindicação relacionada ao problema já havia sido apresentada em fevereiro de 2025, mas, segundo ele, nenhuma solução foi adotada desde então.

Durante a sessão desta segunda-feira, Francisco Senna de Oliveira Neto fará a leitura do manifesto coletivo na Tribuna da Câmara. Na oportunidade, o representante também entregará o documento à Presidência do Legislativo municipal.

A intenção é que o manifesto seja encaminhado ao prefeito de Jerônimo Monteiro e aos demais órgãos envolvidos na área de segurança pública. A mobilização também busca chamar a atenção de instituições como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Polícia Civil e a Polícia Militar.

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