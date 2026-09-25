Moto roubada no bairro Paraíso é recuperada pela GCM em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) localizou e recuperou, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, uma motocicleta que havia sido roubada no bairro Paraíso.

Segundo informações repassadas pela GCM, após localizar a motocicleta, a guarnição seguiu para a delegacia para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

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A moto, uma Honda Titan 160 branca, havia sido roubada na Rua Pastor Péricles de Oliveira, no bairro Paraíso, na madrugada de 14 de agosto.

De acordo com o registro policial, a vítima estava no bairro quando dois homens se aproximaram. Os suspeitos disseram estar armados e, mediante ameaça, ordenaram que o motociclista descesse do veículo.

Assim que a vítima deixou a motocicleta, a dupla levou o veículo e fugiu em direção à região da Safra. Os policiais orientaram o motociclista sobre as providências cabíveis e registraram o roubo.

Com a localização da Honda Titan pela GCM, o veículo foi encaminhado para os procedimentos relacionados à recuperação. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelo roubo.

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